Михаил Ведерников принял участие в эстафете «Псковской правды»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в эстафете газеты «Псковская правда», которая в этом году впервые за свою 75-летнюю историю проходит в онлайн-формате.

Видео с рассказом о том, что для него и его семьи значит День Победы, глава региона разместил на своей странице в Instagram.

«День Победы для моей семьи — это история моего дедушки Николая Анисимовича Хрипко, который в составе партизанских отрядов бился с врагом на территории Украины. Это подвиг дедушки моей супруги Михаила Степановича Андреева, который получил Медаль за отвагу за бои у деревни Новый пусть Пушкиногорского района. Но также 9 мая для нас - это семейный праздник, который каждый год мы встречаем вместе», - отметил Михаил Ведерников.

Он рассказал, что с самого детства ходил на парады, возлагал цветы к мемориалам. «Собирались дома. Дедушка всегда надевал парадную форму с наградами, рассказывал о годах войны и пережитом. Эти традиции мы поддерживаем с женой и детьми», - поделился губернатор.

«Конечно, последние годы я участвую в парадах как должностное лицо, но всегда это делаю с искренним трепетом и уважением к подвигу ветеранов», - сказал глава региона.

В преддверии праздника он поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в достижение Великой Победы. «Низкий вам поклон за беспримерное мужество, стойкость, военные и трудовые свершения, за защиту и восстановление родины, - подчеркнул Михаил Ведерников. - От всей души желаю каждому жителю Псковской области счастья, здоровья и благополучия. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо, а в домах царят любовь, забота и взаимопонимание. С праздником, с Днём Великой Победы».

Эстафета на призы главной газеты региона «Псковской правды» проводится с 1945 года. В этом году из-за коронавируса её не возможно провести в традиционном формате легкоатлетического забега по улицам Пскова с участием тысяч человек. Поэтому эстафета проводится в онлайн-формате с 27 апреля до 9 мая. Чтобы принять в ней участие нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП,

3. Передать эстафету еще трем участникам

4. Скопировать эти правила под своим постом

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».