О фронтовом пути своего деда рассказал Михаил Ведерников

Летом 1941 года Николаю Хрипко было 15 лет, он видел оккупацию Украины, пережил первые голодные годы. Однажды его вместе с другими молодыми людьми погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию на принудительные работы. При этом прадед Михаила Ведерникова попытался защитить своего сына: изменить дату рождения в документах, но это не помогло.

«В вагоне, куда попал дедушка, узники взломали часть деревянного пола и смогли выпрыгнуть на железнодорожное полотно. Те, кто так сделал, попытались скрыться в лесу, удалось не всем. Немцы с собаками искали беглецов и расстреливали на месте, - рассказал губернатор. - Деду повезло: он залез на дерево, но сорвался с него и упал в воронку, потерял сознание. Из-за постоянных выстрелов с веток падал снег, который скрыл его от чужих глаз и в общей суматохе его не нашли».

В скором времени Николай Хрипко вышел к партизанам и до освобождения Черкасской области сражался с ними. Ближе к концу войны его призвали в ряды Советской Армии. Первые годы после войны он служил в Германии в звании сержанта. Затем окончил Рязанское военное училище, служил связистом в танковых войсках в Псковской и Ленинградской областях, а затем - в Монголии и Чите. На пенсию вышел в звании подполковника.

«У дедушки была непростая жизнь, он был волевым, характерным, но в тоже время очень светлым и добрым человеком. Он во всём любил порядок и даже в булочную ходил в галстуке. Он был верным семьянином и прожил с моей бабушкой в счастливом браке 58 лет», - отметил Михаил Ведерников.

«Такой мой солдат Победы, которым я искренне горжусь, и котором искренне благодарен за подвиг, за личный пример, который стал для меня одним из важнейших ориентиров в жизни», - заключил губернатор.