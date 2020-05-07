Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

О фронтовом пути своего деда рассказал Михаил Ведерников

7 мая 2020 года, 11:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником рубрики ГТРК «Псков» «Мой солдат Победы». Он рассказал о фронтовом пути своего деда Николая Анисимовича Хрипко.

О фронтовом пути своего деда рассказал Михаил Ведерников

ГТРК «Псков»

Летом 1941 года Николаю Хрипко было 15 лет, он видел оккупацию Украины, пережил первые голодные годы. Однажды его вместе с другими молодыми людьми погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию на принудительные работы. При этом прадед Михаила Ведерникова попытался защитить своего сына: изменить дату рождения в документах, но это не помогло.

«В вагоне, куда попал дедушка, узники взломали часть деревянного пола и смогли выпрыгнуть на железнодорожное полотно. Те, кто так сделал, попытались скрыться в лесу, удалось не всем. Немцы с собаками искали беглецов и расстреливали на месте, - рассказал губернатор. - Деду повезло: он залез на дерево, но сорвался с него и упал в воронку, потерял сознание. Из-за постоянных выстрелов с веток падал снег, который скрыл его от чужих глаз и в общей суматохе его не нашли».

В скором времени Николай Хрипко вышел к партизанам и до освобождения Черкасской области сражался с ними. Ближе к концу войны его призвали в ряды Советской Армии. Первые годы после войны он служил в Германии в звании сержанта. Затем окончил Рязанское военное училище, служил связистом в танковых войсках в Псковской и Ленинградской областях, а затем - в Монголии и Чите. На пенсию вышел в звании подполковника.

«У дедушки была непростая жизнь, он был волевым, характерным, но в тоже время очень светлым и добрым человеком. Он во всём любил порядок и даже в булочную ходил в галстуке. Он был верным семьянином и прожил с моей бабушкой в счастливом браке 58 лет», - отметил Михаил Ведерников.

«Такой мой солдат Победы, которым я искренне горжусь, и котором искренне благодарен за подвиг, за личный пример, который стал для меня одним из важнейших ориентиров в жизни», - заключил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 270 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области
43 тренера и спортсмена получат выплаты по решению Олимпийского Совета Псковской области
Псковская область оказалась в числе регионов, где из-за коронавируса ожидается сокращение налоговых поступлений
В Псковской области уточнили цифру зараженных коронавирусом
На смену страху за жизнь в России придёт экономический страх – Валерий Федоров
На строительство освещения на автомобильных дорогах Псковской области направят около 43 млн рублей
Директор ВЦИОМ: Мир больше не будет прежним
Псков украшают к Дню Победы
Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
Псковичи с остальной Россией празднуют в 2020 году 75-летие Великой Победы и продолжают патриотические традиции
Любим. Гордимся

Общество
6 мая 13:53

Любим. Гордимся

Все больше жителей области поддерживают виртуальную эстафету «Псковской правды»
Перекус может быть здоровым

Общество / Здоровье
6 мая 13:44

Перекус может быть здоровым

Как справиться с лишним весом, изменив рацион?
Дивный новый мир

Общество
5 мая 11:25

Дивный новый мир

Как изменится наша жизнь после окончания карантина?