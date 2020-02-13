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Общество

В Пскове участники, инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда будут бесплатно ездить на автобусах

13 февраля 2020 года, 09:22

Бесплатно ездить в городском и междугороднем общественном транспорте смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников 12 февраля, когда проводил выездное заседание рабочей группы по вопросу проведения в регионе Года памяти и славы.

Из областного бюджета в этом году для этого будет выделено шесть миллионов рублей. Эта мера поддержки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда станет ежегодной.

В Пскове участники, инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда будут бесплатно ездить на автобусахВедерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области

В Псковской области сейчас проживает более 660 человек, которые относятся к данным категориям ветеранов.

Бесплатно ездить участники Великой Отечественной войны смогут уже с апреля, обратила внимание председатель комитета по социальной защите области Ольга Евстигнеева. Сейчас у ветеранов льготы на 50% от стоимости проезда по пригородным маршрутам, а на городских маршрутах действует льготный проездной 800 рублей.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил особое внимание глав муниципальных образований на необходимость обеспечить ветеранов транспортом, чтобы они могли добраться до места проведения парадов и праздничных шествий 9 мая. Именно с такой жалобой к губернатору обратился один из ветеранов региона.

Напомним, до этого губернатор объявил, что В Псковской области будет сформирована региональная Дирекция Года памяти и славы, которая займется подготовкой и проведением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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