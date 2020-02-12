Подготовкой к 75-й годовщине Победы займется региональная Дирекция года памяти и славы

В Псковской области будет сформирована региональная Дирекция Года памяти и славы, которая займется подготовкой и проведением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на выездном заседании рабочей группы по вопросу проведения в регионе Года памяти и славы.

По его словам, в регионе второй год на постоянной основе работает региональный оргкомитет «Победа», в рамках которого обсуждаются вопросы патриотического воспитания молодежи, адресной помощи нашим ветеранам. «Мы решили, что будет правильным выделить подготовку и проведение мероприятий под отдельную дирекцию Года памяти и славы», - отметил глава региона. По его словам, Дирекция будет заниматься такими проектами, как «Без срока давности», «Памяти Героев», «Лица Победы», «Уроки Нюрнберга», «Поезд Победы».

Особое внимание губернатор уделил установке памятных знаков на территории Идрицы — родины Знамени Победы. Он напомнил, что один монумент появится на въезде в Идрицу у федеральной трассы при финансовой поддержке Российского военно-исторического общества. Сегодня в рамках заседания были представлены различные варианты реализации этого проекта. Кроме того, в Идрице будет установлен и региональный памятный знак. Монумент будет представлять собой земной шар, накрытый Знаменем Победы.

Обсуждая вопросы адресной поддержки ветеранов, Михаил Ведерников в связи с празднованием 75-й годовщины Победы за счет средств областного бюджета единовременные выплаты в размере 1 тыс рублей получат «дети войны» (граждане, которым на день окончания Второй мировой войны — 02 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет), имеющие трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин и не имеющие иных оснований на меры социальной поддержки.