Зарядить батарейки и вывернуть мозг наизнанку: зачем псковичи участвуют в конкурсе «Лидеры России»

Уже два дня участники конкурса «Лидеры России» соревнуются между друг другом в компетенциях на стратегическое мышление, коммуникацию, кто лучше проявит себя в качестве лидера и управленца. Все два дня конкурсантов сопровождают и ходят за ними по пятам журналисты, пытаясь узнать: каково это – дойти до полуфинала, быть среди сотни лучших? Корреспондент «Псковской правды» «ловил» своих участников, псковских. Это оказалось задачей не простой, среди почти трех сотен отыскать нужных земляков. Но миссия выполнена - псковские конкурсанты рассказали, что самое сложное в конкурсе, почему они участвуют в нем по второму и третьему разу и вообще – кому нужен этот конкурс.

Первый раз участвую. Это потрясающе! Нравится профессионализм организаторов, очень интересные задания, участники тоже интересные. Настроение боевое. Я пошел на конкурс себя показать, на людей посмотреть, новых впечатлений набраться. Здесь интересно, потому что в повседневной жизни с какими-то вещами не сталкиваешься. И навыки, которые необходимы, где-то замыливаются, где-то притупляются. А этот конкурс - такой рывок для себя. Иван Кутто, гендиректор ООО "Литейная Мануфактура"

На вопрос что самое сложное оказалось в этом конкурсе, Иван засмеялся: «Самое сложное? Да ничего сложного-то не было. Мы псковские, мы прорвемся! На самом деле заданий чрезвычайно сложных не было. Скорее это захватывающее, прямо челлендж». Следующую нашу полуфиналистку, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Елену Бузинскую удалось поймать за кофе-брейком, она стояла в окружении молодых ребят. Оказалось, что они были в одной команде:

Уже почти родные люди, это та группа, с которой мы работаем. Здесь просто классная молодежь, супер-классная, это наше будущее, общение с такими молодыми людьми доставляет величайшее удовольствие! В нашей команде перемешаны самые разные территории, у нас есть представитель Риги, Новгорода, Санкт-Петербурга и два человека из Пскова. Потрясающий конкурс, мне очень нравится! Бузницкая Елена, и.о.обязанности директора ГБПОУ Псковский политехнический колледж



На вопрос, как она решилась участвовать в таком конкурсе, Елена Бузинская заметила, что давно уже слышала о конкурсе. А решиться поучаствовать подтолкнул – возраст: «Поскольку я уже в подпредельном возрасте (участвовать в конкурсе могут управленцы до 55 лет – ред.), мне очень хотелось доказать, что и в 50 с лишним лет мы ничуть не уступаем молодежи. Вот я прохожу первый этап с очень большим отрывом проходного балла, прохожу второй этап с отрывом более чем в сотню от проходного балла. Затем более чем на 250 баллов побила порог контрольного тестирования. При чем я сначала очень растерялась, потому что было жестко: сдайте паспорта, сдайте мобильные телефоны, сдайте вещи. Сначала растерялась, но потом пришлось собраться и выдала почти на 100%. Вот побороть вчерашнее состояние перед контрольным тестированием – наверное и было самое сложное для меня. Потому что ей-Богу, я волновалась как школьница!» Следующий участник из Пскова, кто поделился своими впечатлениями от конкурса - первый замначальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. Он участвует в конкурсе уже третий раз:

На самом деле в этом году я уже пришел сюда осознанно – и нет, не победить. Победить была задача первого года. Во втором году я понял, что важна не победа, а что-то другое. А сейчас я точно знаю, что важно в участии такого рода мероприятиях. Это возможность нам, провинциалам, зарядить батарейки. Потому что, какой бы ни была хорошей, размеренной наша жизнь, эти эмоциональные батарейки, которые нас должны двигать на свершения, разряжаются, и мы тонем, тонем в своем болотце, застреваем, нам хорошо и комфортно. А конкурс очень позитивная возможность выйти из зоны комфорта – здесь совершенно другая обстановка, очень крутые задачи, которые ты решаешь, потрясающие люди, с которыми ты общаешься. Если вы подниметесь в зал, когда проходят оценочные мероприятия – там воздух аж искрится от напряжения. Каждый год это друзья, новое расширение спектра знаний, новые ресурсы – это потрясающе! В этом году я уже не задавал себе вопрос, буду я участвовать или нет, потому что – да, ответ однозначен. И в следующем году планирую снова участвовать. Это очень классное мероприятие, в котором обязательно надо участвовать – мозг выворачивается наизнанку. И еще – личный совет для будущих участников – старайтесь построить команду. Не надо бороться за себя, только за общий результат. И вообще в нашей жизни не нужно бороться за свое эго и тешить его. Задача все-таки делать результат, а результат – это командная работа. Практически не осталось уже сфер деятельности, где результат был деятельностью одного человека. Рахманов Виталий, первый замначальника Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области

Как заметил Виталий Рахманов, для него самым сложным оказалось в конкурсе – найти время в своем графике, некоторые тесты приходилось сдавать по ночам. Но это того стоит. А вот начальник отдела информационных систем Управления Федерального казначейства нашей Псковской области Сергей Ледовой в прошлом году не дошел до полуфинала, а нынче эта планка ему покорилась:

Может быть и в этом году получится пробиться в число сильнейших, но если не получится – буду обязательно пробовать и в следующем году, потому что конкурс этого стоит. Дистанционный этап, я считаю, тоже чрезвычайно полезен, так как дает возможности совершенно бесплатно оценить свои навыки по многим параметрам: вербальные, числовые, логические компетенции, свои фундаментальные знания в гуманитарных науках, свои умения решать те или иные деловые задачи. И по итогу прохождения человек получает большой объем материала для анализа, где указываются его сильные и слабые стороны, понимаешь, над чем тебе нужно поработать. А попав сюда на полуфинал, я понял, что здесь уникальный опыт, ты погружаешься в совершенно не типичную для себя среду. И в этой необычной остановке попробовать свои силы – это бесценно. Всем надо участвовать в этом конкурсе, начиная от тех, кто занимает реальные руководящие должности, и заканчивая людьми, кто занимает должность старшего менеджера или отвечает за продажи в отделе магазина. Ледовой Сергей, начальник отдела информационных систем Управления Федерального казначейства по Псковской области

Павла Доронина, управляющего директора компании «AI Today», удалось поймать лишь поздно вечером. Он рассказал, что в конкурсе участвовали люди из его окружения, и посоветовали поучаствовать и ему:

Я никаких ожиданий не строил, чтобы не оказаться в ситуации, что ожидания не совпадут с реальностью. Ехал просто максимально отдаться процессу, не стараясь показать из себя чего-то, чем ты не являешься на самом деле, действуя и поступая максимально естественно и натурально.Сложного ничего для меня не было. У меня установка – получить от этого максимум удовольствия, и увидеть какие ситуации для меня новые, потому что новые ситуации означают новый опыт, куда я могу еще дальше развиваться. Ну и расширение круга общения, это естественное положительное последствие от конкурса. Доронин Павел, управляющий директор AI Today

Пскович Александр Скала, индивидуальный предприниматель – он открывает магазины в нашем и соседних регионах, тоже участвует в конкурсе не в первый раз, в прошлом году тоже дошел до полуфинала:

В конкурсе ничего не поменялось, здесь главное – это люди. Ничего важнее людей в конкурсе нет. Иллюзий питать не надо, конкурс на самом деле сложный, и чтобы пробиться даже в стадию полуфинала, надо обладать определенными компетенциями, знаниями и навыками. Самое сложное для меня, пожалуй, оставаться в конкурсе собой и не поддаваться на формат, который предполагает ролевую игру. Каждое задание сложное, и требует не только знаний и подготовки, но и жизненный опыт – без него никак. Задача минимум – подтвердиться и выйти в полуфинал. А задача максимум – победить. Хотя я понимаю, что встретился там с 300 креативными, самыми лучшими и самыми сильными управленцами нашей страны Скала Александр, индивидуальный предприниматель



А сегодня, буквально через несколько часов мы узнаем, кто же станет победителем этого конкурса и пройдет в следующий этап. Напомним, что 8 и 9 февраля в Северной столице проходит полуфинал конкурса управленцев для Северо-Западного округа «Лидеры России».



