Сто человек на место: в Петербурге открылся полуфинал конкурса «Лидеры России»

В субботу, 8 февраля, в Северной столице начался полуфинал конкурса управленцев для Северо-Западного округа «Лидеры России». За каждое место за столом участников боролись сто человек. В полуфинал вышли самые лучшие. Среди них и шесть псковичей. На открытии говорилось не только о возможности конкурсантов открыть для себя новые возможности, но и о возможностях решения проблем, которые стоят в регионах. «Хочу обратиться ко всем руководителям регионов Северо-запада – отнеситесь внимательно к участникам сегодняшнего полуфинала конкурса «Лидеры России» из своих субъектов. У многих есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать», - сказал на церемонии открытия полуфинала полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.



А член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Валерий Фадеев отметил, что сегодня важнейшая задача – преодолеть неравенство и добиться, чтобы каждый человек в нашей стране мог достичь достойной жизни. «У жителей поселков и райцентров должны быть такие же возможности, как и в Москве – чтобы зарплаты были более-менее сравнимы, чтобы образование, хотя бы школьное, было более-менее сравнимо. А у нас молодые люди уезжают из райцентров в областные центры, из областных стремятся в Москву и заграницу. Это неправильно! Преодоление неравенства – важнейшая задача. Взять, например, Урал – Тюменская область, Свердловская, Курганская – там в три раза отличается доход на душу населения. Или возьмите Петербург и Псков – здесь всего четыре часа до Пскова. Как можно сравнивать ситуацию в Санкт-Петербурге и Пскове? Вот это надо преодолевать». Кто же они, самые лучшие управленцы нашего округа? Из 30 тысяч заявок в полуфинал вышли 284 человек. «Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний, - отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. - 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум десять лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36».



Как отметил спикер, среди конкурсантов есть представители малого бизнеса, выходцев из науки и образования. Также в полуфинал вышли три иностранца – из Польши, Белоруссии и Латвии. Напомним, что сегодня конкурсанты продолжают участвовать в конкурсе, выполняя различные задания и решая управленческие кейсы, показывая свои лидерские навыки, умение работать в команде и управленческие способности. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».



