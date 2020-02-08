Стали известны имена псковских управленцев, которые дошли до полуфинала конкурса «Лидеры России 2020»

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», Псковскую область будут представлять на полуфинале Северо-Западного округа шесть человек. Это генеральный директор ООО «Литейная Мануфактура» Иван Кутто, первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, начальник отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Псковской области Сергей Ледовой, индивидуальный предприниматель Александр Скала, и.о.директора Псковского политехнического колледжа Елена Бузницкая, управляющий директор AI Today Павел Доронин.

От Северо-Западного округа в полуфинал получили приглашение 331 участник, из них девять псковичей. Но по результатам компьютерного тестирование до полуфинала оказались допущены 285 человек, из них шесть псковичей.

Напомним, что в выходные, 8 и 9 февраля, в Санкт-Петербурге проходит региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».