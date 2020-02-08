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Стали известны имена псковских управленцев, которые дошли до полуфинала конкурса «Лидеры России 2020»

8 февраля 2020 года, 10:17

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», Псковскую область будут представлять на полуфинале Северо-Западного округа шесть человек. Это генеральный директор ООО «Литейная Мануфактура» Иван Кутто, первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, начальник отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Псковской области Сергей Ледовой, индивидуальный предприниматель Александр Скала, и.о.директора Псковского политехнического колледжа Елена Бузницкая, управляющий директор AI Today Павел Доронин.

От Северо-Западного округа в полуфинал получили приглашение 331 участник, из них девять псковичей. Но по результатам компьютерного тестирование до полуфинала оказались допущены 285 человек, из них шесть псковичей.

Напомним, что в выходные, 8 и 9 февраля, в Санкт-Петербурге проходит региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

СПРАВКА

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.


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