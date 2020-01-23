Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из почтового отделение в Псковской области грабители вынесли больше двух миллионов рублей

23 января 2020 года, 17:03

Как рассказал на пресс-конференции руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, по факту  ограбления почтового отделения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сотрудники управления Псковской области, - подчеркнул Алексей Овсянников. - Это на самом деле так, как бы избито не звучало.

Похитители забрали с собой больше двух миллионов рублей. Подозреваемых пока нет, однако руководитель ведомства уверен, что виновные будут наказаны:

- Раскрываемость грабежей в Псковской области больше 80%. Я уверен, что это преступление мы рано или поздно раскроем.

Напомним, что хищение денег на почте произошло неделю назад, утром 15 января. Никто из работников почты не пострадал.

Также на этой пресс-конференции Алексей Овсянников рассказал, что в Псковской области высокий уровень доверия людей к сотрудникам полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская «массовка» фильма «Холоп» побывала на съемках у Малахова
Псковская полиция заняла пятое место в стране по уровню доверия населения
Живую «находку» обнаружили реставраторы в кладке стены псковской церкви
В Псковской области за три месяца привлекли 600 человек за нарушение закона о тишине
В Великих Луках лжесантехники украли у пенсионерки 24 тысячи рублей
«Лежачие полицейские» будут оборудованы на на улице 23-го июля в Пскове
Пешеходный переход на улице Коммунальной в Пскове убрали ради безопасности пешеходов - УГХ города
Скоро в псковском перинальном центре можно будет получить страховой полис на ребенка
В псковском перинатальном центре в прошлом году родились 48 детей с весом меньше полутора килограммов

Комментарии

Авторизация
No comments
Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

Общество / Армия
23 января 11:43

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

Псковским силовикам показали, как сбивать над городом беспилотники
Псковичи примерили на себя роль министров

Общество
21 января 17:01

Псковичи примерили на себя роль министров

Новые члены правительства предложили упростить визовый режим и развивать туризм
Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Общество / Здоровье
21 января 13:21

Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Врачи через несколько проколов уменьшили его желудок и укоротили тонкую кишку, сшив их между собой