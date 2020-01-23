Из почтового отделение в Псковской области грабители вынесли больше двух миллионов рублей

Как рассказал на пресс-конференции руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, по факту ограбления почтового отделения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сотрудники управления Псковской области, - подчеркнул Алексей Овсянников. - Это на самом деле так, как бы избито не звучало.

Похитители забрали с собой больше двух миллионов рублей. Подозреваемых пока нет, однако руководитель ведомства уверен, что виновные будут наказаны:

- Раскрываемость грабежей в Псковской области больше 80%. Я уверен, что это преступление мы рано или поздно раскроем.

Напомним, что хищение денег на почте произошло неделю назад, утром 15 января. Никто из работников почты не пострадал.

Также на этой пресс-конференции Алексей Овсянников рассказал, что в Псковской области высокий уровень доверия людей к сотрудникам полиции.