Псковская полиция заняла пятое место в стране по уровню доверия населения

О том, что в Псковской области высокий уровень доверия людей к сотрудникам полиции, рассказал руководитель областного УМВД Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января:

«В прошлом году Федеральной службой охраны был проведен соцопрос среди населения Псковской области. И 58% населения оценило нашу работу положительно. То есть на вопрос, можете ли вы доверять свою жизнь, здоровье и имущество сотрудникам правоохранительных органов, в Псковской области 58% респондентов сказали «да, не боимся обращаться».

Как заметил спикер, это пятое место среди всех регионов Российской федерации.

Также на пресс-конференции руководитель ведомства рассказал, как в области исполняется закон о тишине и почему пока не найти управу на водителей, которые включают музыку в машине на всю улицу.