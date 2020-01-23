В Псковской области за три месяца привлекли 600 человек за нарушение закона о тишине

За три месяца в регионе 600 человек привлекли к административной ответственности за нарушение закона о тишине. Лишь три месяца назад этот закон стал у нас работать — не на бумаге, а фактически. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в четверг, 23 января.

Формально закон «О тишине» был принят в 2003 году, но он у нас не работал с 2013 года, потому что не было подписано соглашение между администрацией Псковской области и МВД и не были разграничены полномочия по составлению административного протокола.

Теперь, когда соглашение подписано, это дало право полиции составлять протоколы и привлекать нарушителей к ответственности.

Сложнее следить за нарушением этого закона в сельской местности, где участковых не так много, а территория — большая.

- Потому что проблема с тем, что реагирование будет с опозданием, остается, и мы это скрывать не собираемся, - заметил Алексей Овсянников. - Но даже если сотрудники полиции приедут, когда тишина уже не нарушается, это не помешает сотрудникам полиции составить административный протокол и привлечь виновных к ответственности.

А вот приструнить машины с громко играющей, на всю улицу, музыкой пока по закону нельзя. Как заметил руководитель ведомства, сотрудники ГИБДД без внимания это не оставляют и занимаются профилактической работой. Однако проблема такая существует и оставлять без внимания ее нельзя:

- Мы подумаем, как наряду с частным сектором внести такие поправки в закон «О тишине», и выйдем с инициативой на рассмотрение в наше областное собрание.

Первые поправки в этот закон будут рассматриваться чуть ли не 30 января.

- Я думаю что это не займет много времени, с учетом того, что почти все наши инициативы находят отклик, - заметил Алексей Овсянников.

Напомним, что в январе губернатор Михаил Ведерников выступил с инициативой разработать поправки в закон «Об административных правонарушения на территории Псковской области» как раз в части нарушения закона о тишине и покое граждан.