Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области за нарушение тишины в общественных местах будут наказывать

14 января 2020 года, 20:22

Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в части совершения действий, нарушающих тишину и покой граждан внесены на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, с инициативой разработать поправки выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Действующий законопроект не предусматривает административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в общественных местах (улицах, парках, скверах, придомовых территориях многоквартирных и частных домов), а также в индивидуальных жилых домах, в городской черте и сельской местности. Меж тем, жалобы от жителей региона на шум постоянно поступают.

Согласно новым поправкам время ограничения шума планируется установить с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, а также с 22.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье), а также праздничные дни, определенные федеральным законодательством. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников внес в ПОС законопроект об ограничении торговли «снюсами»
На новом участке ул. Инженерной установили запрещающие парковку знаки
Каналы поставки «снюсов» в Россию перекрыли
В следующем году на центральной площади Пскова появится новая елка
Средневековый варган нашли псковские археологи
В Псковской области активно развиваются цифровые сервисы
Сваи установили в основание нового моста, строящегося в Псковском районе
Пскович выиграл 7 млн рублей в лотерею
Записаться на прием в МФЦ можно через мобильное приложение

Комментарии

Авторизация
No comments
Жителям Печор грозят выставить счета за тепло и горячую воду за целый год

Общество / Коммуналка
14 января 12:56

Жителям Печор грозят выставить счета за тепло и горячую воду за целый год

А они более 12 лет используют автономное отопление

Умная слизь из Полистовских болот

Общество
13 января 11:51

Умная слизь из Полистовских болот

Ученые из Москвы занимались в заповеднике изучением грибоподобных организмов, создавших панику в США
Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Общество / Экология
10 января 15:28

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров