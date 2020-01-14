В Псковской области за нарушение тишины в общественных местах будут наказывать

Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в части совершения действий, нарушающих тишину и покой граждан внесены на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, с инициативой разработать поправки выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Действующий законопроект не предусматривает административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в общественных местах (улицах, парках, скверах, придомовых территориях многоквартирных и частных домов), а также в индивидуальных жилых домах, в городской черте и сельской местности. Меж тем, жалобы от жителей региона на шум постоянно поступают.

Согласно новым поправкам время ограничения шума планируется установить с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, а также с 22.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье), а также праздничные дни, определенные федеральным законодательством.