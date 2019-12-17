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Политика

Делать и дарить открытки будут на ярмарке «ART-ель» в Пскове в ближайшую субботу

17 декабря 2019 года, 16:16

Сделать открытку можно будет на новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель». Мастер- классы организует и проведет фонд «Старость в радость». Как рассказали организаторы, мастер-классы будут проходить в один из ярмарочных дней - 22 - декабря в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza».

Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе. Фонд проводит мастер- классы в преддверии Нового года, чтобы порадовать одиноких стариков.

Принять участие в мастер — классе смогут все желающие: от мала до велика. Изготовить открытку гости ярмарки смогут совершенно бесплатно.

Проходить мастер-классы будут с 12.00 до 16.00. 

Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Запастись оригинальными подарками покупатели смогут с 12.00 до 18.00.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

Делать и дарить открытки будут на ярмарке «ART-ель» в Пскове в ближайшую субботу
Веселые открытки порадуют пожилых людей
фото vk.com
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