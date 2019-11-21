Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»

В конце декабря, в преддверии длинных каникул, псковичей и гостей города ждут сразу две новогодние ярмарки подарков ручной работы «ART-ель» .

По традиции в дни работы ярмарок сотни мастеров со всей Псковской области разместят свои оригинальные творения, изготовленные в самых разных техниках. Широкий ассортимент новогодних подарков не даст пройти мимо прилавков. Среди товаров вы найдёте авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметика ручной работы, изделия из шерсти и множество других запоминающихся вещей.

Мастера, желающие принять участие в работе ярмарки, могут отправить свои заявки через официальную группу «ART-ели» во «ВКонтакте». Возможна запись по телефону: +7(921)117-10-73 (Дарья).

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.