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Общество

Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»

21 ноября 2019 года, 09:30

В конце декабря, в преддверии длинных каникул, псковичей и гостей города ждут сразу две новогодние ярмарки подарков ручной работы «ART-ель».

Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»
Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки в любой ценовой категории.
Фото Андрея Степанова.
Первая ярмарочная площадка развернётся с 21 по 22 декабря в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря. Запастись оригинальными подарками покупатели смогут с 12.00 до 18.00.

Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»
«ART-ель» поможет подобрать подарок для людей самых разных увлечений.
Фото Андрея Степанова.
По традиции в дни работы ярмарок сотни мастеров со всей Псковской области разместят свои оригинальные творения, изготовленные в самых разных техниках. Широкий ассортимент новогодних подарков не даст пройти мимо прилавков. Среди товаров вы найдёте авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметика ручной работы, изделия из шерсти и множество других запоминающихся вещей.

Мастера, желающие принять участие в работе ярмарки, могут отправить свои заявки через официальную группу «ART-ели» во «ВКонтакте». Возможна запись по телефону: +7(921)117-10-73 (Дарья).

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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