Елена Полонская приняла присягу и официально вступила в должность главы Пскова

В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская официально вступила в должность главы Пскова и приняла присягу на верность и служению городу и его жителям. Инаугурация состоялась в Городском культурном центре.
В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская официально вступила в должность главы Пскова и приняла присягу на верность и служению городу и его жителям. Инаугурация состоялась в Городском культурном центре.
«Для меня особая честь – служить людям, которые здесь живут. Я приложу все свои знания, опыт, энергию, чтобы наш родной Псков и дальше развивался и процветал», - сказала Елена Полонская в ответном слове и поблагодарила всех за поддержку в этот важный и волнительный день.
Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города. Елену Полонскую поддержали двадцать два депутата.