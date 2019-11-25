Елена Полонская приняла присягу и официально вступила в должность главы Пскова





«Для меня особая честь – служить людям, которые здесь живут. Я приложу все свои знания, опыт, энергию, чтобы наш родной Псков и дальше развивался и процветал», - сказала Елена Полонская в ответном слове и поблагодарила всех за поддержку в этот важный и волнительный день.