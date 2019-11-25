Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Елена Полонская приняла присягу и официально вступила в должность главы Пскова

25 ноября 2019 года, 11:41

В понедельник, 25 ноября, Елена Полонская официально вступила в должность главы Пскова и приняла присягу на верность и служению городу и его жителям. Инаугурация состоялась в Городском культурном центре.

Елена Полонская приняла присягу и официально вступила в должность главы Пскова
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова.
Фото Андрея Степанова.
Поздравили главу Пскова со вступлением в должность глава региона Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, а также представители Псковской епархии.


«Для меня особая честь – служить людям, которые здесь живут. Я приложу все свои знания, опыт, энергию, чтобы наш родной Псков и дальше развивался и процветал», - сказала Елена Полонская в ответном слове и поблагодарила всех за поддержку в этот важный и волнительный день.

Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города. Елену Полонскую поддержали двадцать два депутата

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский баянист Алексей Манушин стал лауреатом Международного музыкального конкурса
Следователи проверяют информацию о нападении на врача Детской областной клинической больницы
После нападения на врача в Детской областной клинической больницы проведут служебную проверку
На бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» приглашают псковских педагогов
Первого места по приросту объёма экспорта свинины добилась Псковская область
До 30 ноября возле магазина «Маяк» псковичи смогут бесплатно привиться от гриппа
Печорский чиновник стал фигурантом уголовного дела после видео с оскорблением полицейского
Михаил Ведерников пожелал новой главе Пскова Елене Полонской успехов, мудрости и терпения
Александр Котов попросил Елену Полонскую с вниманием относится к коллегам-депутатам

Комментарии

Авторизация
No comments
Бесспорный выбор

Политика / Власть
14 ноября 13:09

Бесспорный выбор

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни
Время сдутых щёк

Политика / Власть
2 октября 15:18

Время сдутых щёк

Сменится ли у новых глав районов эйфория победы на каждодневный каторжный труд
Год Ведерникова

Политика / Власть
24 сентября 09:49

Год Ведерникова

Глава региона подстегивает регион