Бесспорный выбор

На внеочередной сессии 13 ноября депутаты Псковской городской Думы выбрали из своего состава нового главу Пскова . Представители почти всех партий муниципального парламента высказали редкостное единодушие.

СТОИТ ЛИ ЭТОМУ УДИВЛЯТЬСЯ?

Выборы главы Пскова, безусловно, должны были стать одним из самых значимых событий политического сезона - 2019. Слишком много всего завязано на эту должность. Глава города — по сути, мостик между представительной властью в городе и властью исполнительной. Складывались альянсы и мезальянсы, велись переговоры, выдвигались многочисленные гипотезы. Среди потенциальных претендентов называли Сергея Гаврилова, Григория Стороненкова, Елену Полонскую. С началом довыборов в гордуму разговоры оживились, и в шорт-лист возможных кандидатов на пост главы города была включена Галина Неваленная, главврач объединенной городской поликлиники. Некоторые прямо называли ее главным фаворитом, хотя, на наш взгляд, совместной ее фотографии с губернатором в качестве аргумента было маловато.

Теории пухли и множились вплоть до октября, до городской конференции партии «Единая Россия». На партсобрании кандидата определили. Им стала Елена Полонская. Григорий Турчин, заявивший о своих амбициях, набрал недостаточно голосов.

Однако в тот момент решение «Единой России», несмотря на партийное большинство в гордуме, вовсе не гарантировало, по мнению наблюдателей, безоговорочной победы Полонской. В памяти были свежи прошлые выборы главы города, когда «внезапная» депутатская фронда едва не прокатила мимо должности Ивана Цецерского. Гордума оказалась не только местом для дискуссий, но и для откровенных интриг и подковерных игр.

Но на этот раз в поддержку Елены Полонской еще до сессии четко и недвусмысленно высказались и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и избранный секретарем регионального отделения «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский. И наконец, глава администрации Пскова Александр Братчиков. Позиции Полонской крепли на глазах.

Отметим, что и она сама поступила весьма мудро и дипломатично. На протяжении шести месяцев, что она провела в статусе и. п. главы, Елена Полонская не стала участником ни одного скандала, в равной степени уважительно работая со всеми участниками политического и административного процессов.

За несколько дней до сессии в эфире ПАИ-Live она вновь подчеркнуто комплиментарно высказалась о всем депутатском корпусе гордумы, отметив, что со всеми коллегами, вне зависимости от партийной принадлежности, ей работать комфортно. А с Александром Братчиковым они, по ее словам, не занимаются выяснением, кто первый, а кто второй: ключевое слово — совместно.

Взвешенность и дипломатичность Елены Полонской не прошли незамеченными: лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат гордумы Олег Брячак отметил, что за несколько месяцев члены парламента научились работать конструктивнее и слушать друг друга — благодаря усилиям Полонской. Эти слова из уст человека, в свое время активно боровшегося за пост главы Пскова, оказались весьма показательными.

Тем не менее 13 ноября многие из пришедших на сессию городского парламента ждали представления.