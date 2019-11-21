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Общество

Псковский школьник, занимающийся гончарным делом, победил в чемпионате «Абилимпикс»

21 ноября 2019 года, 15:55

Учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Пскова Евгений Богданов победил в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который проходил в Москве. Подростка признали первым в номинации «Гончарное дело». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковский школьник, занимающийся гончарным делом, победил в чемпионате «Абилимпикс»
Псковский школьник победил в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Гончарным делом 15-летний Евгений Богданов занимается уже больше года. Кроме того, он отличник и неоднократный участник российских тематических олимпиад.

В нынешнем году конкурсная программа «Абилимпикса» включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых примут участие более восьмисот конкурсантов.

Отметим, что жители Псковской области ранее уже получали высокую оценку экспертного жюри. В 2018 года по итогам Национального чемпионата студентка из Пскова попала в число победителей в компетенции «Флористика».

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