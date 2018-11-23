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Общество

Ксения Чевская из Пскова заняла третье место на национальном чемпионате «Абилимпикс»

23 ноября 2018 года, 17:55

Студентка Псковского политехнического колледжа Ксения Чевская вошла в число победителей 4-го Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который в эти дни проходит в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом всероссийском чемпионате участвуют около 1,2 тыс конкурсантов с инвалидностью и ОВЗ из 84 регионов/
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Псковичке вручили диплом за 3-е место в компетенции «флористика». Соревнования этому направлению продолжались два дня, и в результате творческая работа Ксении Чевской была признана экспертами одной из лучших.

Сейчас делегация Псковской области продолжает участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс». В соревновательной программе регион представляют 8 конкурсантов, все они — победители регионального конкурса профессионального мастерства. Участники от Псковской области состязаются по 8 компетенциям: портной, мебельщик, флористика, сухая штукатурка, малярные работы, бисероплетение, медицинский и социальный уход.

Кроме того, на всероссийском чемпионате работают и два псковских эксперта, которые оценивают работу и профессиональный уровень участников.

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