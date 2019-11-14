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Общество

Валерий Кузьмин: За каждым преступлением нацистов из рассекреченных ФСБ документов стоит конкретный человек

14 ноября 2019 года, 12:28

В четверг, 14 ноября, на второй международной научно-практической конференции «Без срока давности» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал об обнародованных документах из архивов ФСБ, передает корреспондент «Псковской правды».

То огромное количество жертв, о котором мы знаем – это цифры далеко не окончательные. И мы понимаем, что за каждым преступлением стоит конкретный человек. И наша задача – обнародовать эту информацию.


Валерий Кузьмин: За каждым преступлением нацистов из рассекреченных ФСБ документов стоит конкретный человекВалерий Кузьмин,
директор Государственного архива Псковской области
Валерий Кузьмин напомнил, что с августа 1941 по июль 1944 года Псковская область была оккупирована, и на ее территории были созданы карательные отряды. После войны комиссия установила, что 19 тысяч мирных жителей и 371 тысяча военнопленных убиты, более 6 тысяч человек подверглись побоям и насилию, угнаны в рабство более 150 тысяч человек.

В районах области были устроены концентрационные лагеря. В Псковском районе такой лагерь был недалеко от деревни Моглино. Там был установлен тюремный режим, применялись пытки, истязания и расстрелы. В ямах-могилах обнаружены тела, в том числе и убитых детей с огнестрельными повреждениями на черепах.

«Архив ФСБ рассекретил несколько уголовных дел, которые проливают свет на совершение злодеяний. Частично эти данные были доступны для исследования, а сейчас уголовные дела рассекречены полностью», - сказал Валерий Кузьмин.

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В делах представлены не публиковавшиеся ранее материалы, в том числе протоколы допросов свидетелей. По его словам, все преступления, описанные в уголовных делах очень похожи. В частности, обвиняемые участвовали в организации расстрелов, внедрялись в партизанские отряды.

Также из материалов известно об обширной сети осведомителей на территории области. Например, о деятельности человека, который работал переводчиком, а помимо этого одевался крестьянином и собирал информацию по деревням.

«ФСБ начата работа по рассекречиванию документов, которые нуждаются в детальном анализе. Учитывая огромное количество жертв среди мирного населения, о которых мы знаем, еще предстоит большая работа по изучению этих документов и донесению до общественности многих значимых сведений», - сказал Валерий Кузьмин.

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