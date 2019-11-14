Валерий Кузьмин: За каждым преступлением нацистов из рассекреченных ФСБ документов стоит конкретный человек

В четверг, 14 ноября, на второй международной научно-практической конференции «Без срока давности» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал об обнародованных документах из архивов ФСБ, передает корреспондент «Псковской правды».

То огромное количество жертв, о котором мы знаем – это цифры далеко не окончательные. И мы понимаем, что за каждым преступлением стоит конкретный человек. И наша задача – обнародовать эту информацию.

Валерий Кузьмин напомнил, что с августа 1941 по июль 1944 года Псковская область была оккупирована, и на ее территории были созданы карательные отряды. После войны комиссия установила, что 19 тысяч мирных жителей и 371 тысяча военнопленных убиты, более 6 тысяч человек подверглись побоям и насилию, угнаны в рабство более 150 тысяч человек.

В районах области были устроены концентрационные лагеря. В Псковском районе такой лагерь был недалеко от деревни Моглино. Там был установлен тюремный режим, применялись пытки, истязания и расстрелы. В ямах-могилах обнаружены тела, в том числе и убитых детей с огнестрельными повреждениями на черепах.

«Архив ФСБ рассекретил несколько уголовных дел, которые проливают свет на совершение злодеяний. Частично эти данные были доступны для исследования, а сейчас уголовные дела рассекречены полностью», - сказал Валерий Кузьмин.