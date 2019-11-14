Рассекреченные документы о войне представят в Пскове на конференции (ПРОГРАММА)

14 и 15 ноября в рамках II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проекта «Без срока давности» в Псковском государственном университете состоится презентация фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», съемки которого завершились на днях.

ПРОГРАММА

14 ноября

10.30 – 17.00 - Выставка «Без срока давности…» (площадь Ленина, дом 2, фойе).

11.00 – 16.30 - Пленарная сессия «Без срока давности…» (площадь Ленина, дом 2, актовый зал).

11.00 – 11.15 - Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

11.15 – 13.15 - Пленарное заседание «Без срока давности…».

Выступления на темы:

- Рассекреченные документы архива УФСБ России по Псковской области как источник новых данных о периоде фашистской оккупации 1941–1944 гг.

- Кто виноват? Почему не все нацисты и их пособники понесли наказание.

- Преступления нацизма на Псковской земле (по материалам открытых судов 1945–1947 гг.).

- Археологические исследования, документы из школьного музея и 2-я Ленинградская партизанская бригада.

14.00 – 15.40 - Выступления на темы:

- Геноцид мирного населения Курской области в 1941–1943 гг.

- Документальная память о Великой Отечественной войне в фондах Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга

- Акты и свидетельства об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками, на оккупированных территориях документам Ленинградского областного государственного архива в Выборге.

- Формирование «Фонда партизанских документов» в архивах Пскова.

- Проблема «фальсификации истории» в современном историческом дискурсе.

15.40 – 15.55 – Презентация книги «Нацистский режим на Северо-Западе России» (СПб., 2019) (авторы: Д.Ю. Асташкин, Б.Н. Ковалёв, С.В. Кулик).

15.55 – 16.40 – Презентация фильма «Дело о Ланёвой Горе».

14.00 – 16.00 - Экспертные площадки «Без срока давности…».

Первая экспертная площадка (площадь Ленина, дом 2, аудитория 63).

Круглый стол «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности».

Презентация художественного фильма «Учености плоды». Творческая встреча с режиссером Игорем Угольниковым.

Вторая экспертная площадка (площадь Ленина, дом 2, Центр студенческих инициатив).

Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации.

Третья экспертная площадка (площадь Ленина, дом 2, аудитория 57).

Творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне».

Четвертая экспертная площадка (площадь Ленина, дом 2, аудитория 71а).

Презентация проекта «Поисковое движение России “Без срока давности…” как новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях».

19.00 - Заседание клуба «Ленфильм-клуб». Исторический художественный фильм «Двадцать восемь панфиловцев» (площадь Ленина, дом 2, актовый зал).





15 ноября

9.30 – 15.00 – Работа секций.

Секция 1 (первое заседание). «Великая Отечественная война: события, судьбы, источники, память» (площадь Ленина, дом 2, Центр студенческих инициатив).

Выступления на темы:

- Совместный российско-белорусский проект «Сожженые деревни: Хатынь и ее сестры».

- Изучение истории Великой Отечественной войны (на материалах Смоленской области).

- Участие студентов и выпускников Смоленского государственного университета в коммеморативных практиках посвященных Великой Отечественной войне.

- Нацистские зверства над мирными гражданами в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.

- Витебск под немецко-фашистской оккупацией (1941–1944 гг.).

- Витебское подполье: малоизвестные страницы истории (1941–1944 гг.).

- «Войной украденное детство»: по документам Ленинградского областного государственного архива в Выборге.

- Советские органы в Ленинградском Партизанском крае: структура и личности.

- Воспоминания женщин-партизанок об участии в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны (по документам ЦГАИПД СПб).

- Документы участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в фондах КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории».

- Великая Отечественная война в воспоминаниях держателей личных фондов Государственного архива Псковской области.

- Война и Победа в фотолетописи военного корреспондента Петра Сотникова» (по документам Государственного архива Вологодской области).

- Тихвин в годы Великой Отечественной войны в фотографиях и в документах архивного отдела администрации Тихвинского района.

- Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах Опочецкого краеведческого музея.

- Великая Отечественная война и блокада Ленинграда в фотохронике Ленинградского отделения ТАСС (по материалам ЦГАКФФД СПб).

- «План возьму, но выполнять не знаю как»: восстановление колхозной деревни в 1944–1945 гг. (по документам фонда Р-140 ГАПО).

- Наградные листы как источник сведений по истории партизанского движения на Псковщине.

Секция 1 (второе заседание). «Великая Отечественная война: события, судьбы, источники, память» (площадь Ленина, дом 2, аудитория 71а).

Выступления на темы:

- Трудовые книжки населения, вывезенного немецко-фашистскими захватчиками на работы в Германию, из фондов Государственного архива Псковской области как исторический источник

- Деятели культуры и творческая интеллигенция в эпоху Великой Отечественной войны. Калининский и Западный фронты. 1941–1943 гг.

- Изменнические формирования и их применение в южных и юго-западных районах Калужского края в период немецко-фашистской оккупации 1941–1943 гг.

Карельское подполье: человек в экстремальных условиях войны.

- Православное духовенство Псковского края и Латвии во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

- Участник Великой Отечественной войны А.А. Бобкович – чемпион России по легкой атлетике (по документам Музея спорта и олимпийского движения Псковского края)

- Социальная поддержка семей военнослужащих на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

- Православные храмы и храмы-памятники в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области

- Музей «Батьки Миная» (М.Ф. Шмырёва) в Витебске: история создания и экспозиция.

- Экспедиция поискового отряда «Неизвестный солдат» на место дислокации 33 пограничной заставы (хутор Ключи Палкинского района) летом 2017 года.

- Работа ЦГАНТД СПб в рамках программы патриотического воспитания молодежи. Презентация выставочного проекта по документам фондов ЦГАНТД СПб «Всё для победы»

- Женщины Беларуси в период немецкой оккупации (на примере Витебщины).

- Холокост в Витебске: из истории разрешения «еврейского вопроса» нацистами на оккупированной территории Беларуси в 1941–1944 гг.

Секция 2. «История Псковского края в архивных документах» (площадь Ленина, дом 2, аудитория 52).

Выступления на темы:

- О некоторых особенностях отмены крепостного права в Лужском и Порховском уездах (опыт сравнительного анализа экономических последствий реформы 1861 г. в соседних уездах разных губерний).

- Источники по истории Псковского края первой четверти XVIII в. в архиве Александро-Невского монастыря.

- Дворянство в метрических книгах погоста Опоки Порховского уезда.

- «Предать вечному забвению» (из челобитных порховских дворян второй половины XVIII в.).

- Фабрики и заводы Псковской губернии (1813–1816 гг.).

- Вопрос о городской застройке в деятельности Псковской губернской строительной и дорожной комиссии (первая половина XIX в.).

- Документы палаты гражданского суда как источник по истории социально-экономической жизни Псковской губернии первой половины XIX в.

- Документы Государственного архива Псковской области о духовной сфере жизни прибалтийских переселенцев в Псковской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.

- К 450-летию Святогорского Успенского монастыря. Страничка истории. Годовой отчет настоятеля монастыря за 1902 г.

- Роль ВЛКСМ в развитии физкультурного движения в Псковской области (1963–1969 гг.).

- Символ нашей Победы: каким был и каким должен был стать главный кинотеатр Пскова

- Презентация книги «Противопожарная служба Псковского края. Документы и материалы (1917–1941 гг.)».

15.00 – 15.30 – подведение итогов конференции (площадь Ленина, дом 2, аудитория 52).