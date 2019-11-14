Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто помогает правде дойти до молодого поколения

Как передает корреспондент «Псковской правды», в рамках мероприятия в фойе университета работает выставка «#БезСрокаДавности», на которой представлены старые фотографии разрушенного послевоенного Пскова, а также архивные документы. Выставку организовали студенты исторического факультета и кафедры дизайна.

Для нас 75-летие Победы – это сакральная дата. Совсем недавно сложно было встретить альтернативное мнение о войне. Однако спустят 75 лет ситуация начинает меняться: медленно, но верно идёт процесс переписывания истории.

- Эти искажения последовательно уничтожают наше с вами прошлое. К счастью история – не художественный роман. Это наука. И память о войне передается от детей внукам. И архивах находятся документы, которые доказывают преступления фашистов.

От имени всех жителей Псковской области благодарю тех, кто помогает правде дойти до молодого поколения и обогнать ложь, которая распространяется по миру.

Глава региона отметил, что по итогам конференции будут сформулированы предложения для включения в школьную программу.

- Вторая задача – подключить медийную платформу. Нужно сделать все необходимое, чтобы работа продолжалась. Кстати, наши друзья из «Ленфильма» планируют снять картину по архивным документам. Я рад, что в Псковской области стартует такой проект.

Приглашённый гость конференции герой России, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов напомнил, что проект стартовал в прошлом году и его инициатором стала ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева.

- Этот проект организуют неравнодушные думающие люди. Думающие о том, чтобы восторжествовала правда и за нее нужно бороться общими усилиями, - сказал он.