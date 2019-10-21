Стало известно, кто украсит обложку псковского журнала «Я – первоклассник 2019»

На сайте «Псковской правды» завершилось голосование конкурса «Я – первоклассник: Попади на обложку 2019», которое продлилось три недели.

В нынешнем году были побиты все рекорды по количеству заявок и участников. Более семидесяти новоиспеченных школьников были выдвинуты на конкурс. По многочисленным просьбам редакция пошла навстречу родителям и продолжила принимать заявки, несмотря на то, что голосование на сайте уже было запущено.

В «день икс», проанализировав и посчитав все полученные от вас голоса, «Псковская правда» с большой радостью и огромным удовольствием объявляет имя победительницы конкурса «Я – первоклассник: Попади на обложку 2019», ей стала – Милана Никишина.