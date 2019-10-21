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Конкурсы

Стало известно, кто украсит обложку псковского журнала «Я – первоклассник 2019»

21 октября 2019 года, 14:28

На сайте «Псковской правды» завершилось голосование конкурса «Я – первоклассник: Попади на обложку 2019», которое продлилось три недели.

В нынешнем году были побиты все рекорды по количеству заявок и участников. Более семидесяти новоиспеченных школьников были выдвинуты на конкурс. По многочисленным просьбам редакция пошла навстречу родителям и продолжила принимать заявки, несмотря на то, что голосование на сайте уже было запущено.

В «день икс», проанализировав и посчитав все полученные от вас голоса, «Псковская правда» с большой радостью и огромным удовольствием объявляет имя победительницы конкурса «Я – первоклассник: Попади на обложку 2019», ей стала – Милана Никишина.

Стало известно, кто украсит обложку псковского журнала «Я – первоклассник 2019»
Милана Никишина.
Фото предоставлено Юлией Бульковской.
Напомним, в подарок победительница конкурса получает профессиональную фотосессию и в скором времени украсит обложку журнала «Я – первоклассник 2019», который разлетится по всей Псковской области и даже за её пределы. Журнал бесплатно попадёт в руки каждого первоклассника региона. Так что популярность и слава, обещанная организаторами, победительнице просто обеспечена.

Стало известно, кто украсит обложку псковского журнала «Я – первоклассник 2019»
Даниил Басов. Победитель конкурса в 2018 году.
Обложка журнала «Я — первоклассник!».
Добавим, лицом журнала «Я — первоклассник!» в 2018 году стал Даниил Басов.

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