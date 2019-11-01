Виртуальный концертный зал откроют в Острове в преддверии Дня народного единства

В воскресенье, 3 ноября, в 18.30 в Островской детской школе искусств в честь Дня народного единства откроется ещё один виртуальный концертный зал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гостей праздника ждёт выступление учащихся школы искусств, а также будет первая прямая трансляция в новом зале. Зрители смогут увидеть выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной.

На оборудование виртуального концертного зала в Острове было выделено 980 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году в Псковской области в национального проекта «Культура» появятся ещё два виртуальных концертных зала.