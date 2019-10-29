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Культура

Несколько дней подряд псковичи будут отмечать День народного единства (ПРОГРАММА)

29 октября 2019 года, 09:36

В понедельник, 4 ноября, псковичи отметят День народного единства.

Несколько дней подряд псковичи будут отмечать День народного единства (ПРОГРАММА)
В 16.00 Городской культурный центр (площадь Победы, дом 1) предлагает посетить праздничный концерт «Мы живём в единстве дружном!», участниками которого станут творческие коллективы города.

В 17.00 на сцене Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) развернётся концерт «Песня не знает границ!», который является заключительным этапом конкурса «Песня русская». В финале прозвучат русские народные песни, фольклорные песни Псковской области, а также песни советских композиторов.

В четверг, 31 октября, в 11.00 Центр детского чтения приглашает посетить познавательно-патриотическую программу «О славе тех времен».

Кроме того, с 1 по 10 декабря псковичи смогут посетить общегородскую книжную выставку-просмотр «Едино государство, когда един народ». Она будет проходить во всех городских библиотеках.

В пятницу, 1 ноября, в 11.00 по всей Псковской области пройдёт Большой этнографический диктант.

В субботу, 2 ноября, в 18.00 в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина начнется праздничный вечер в клубе «Рио-Рита».

#мыедины

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