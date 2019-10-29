Несколько дней подряд псковичи будут отмечать День народного единства (ПРОГРАММА)

В понедельник, 4 ноября, псковичи отметят День народного единства.
В понедельник, 4 ноября, псковичи отметят День народного единства.
В 17.00 на сцене Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) развернётся концерт «Песня не знает границ!», который является заключительным этапом конкурса «Песня русская». В финале прозвучат русские народные песни, фольклорные песни Псковской области, а также песни советских композиторов.
В четверг, 31 октября, в 11.00 Центр детского чтения приглашает посетить познавательно-патриотическую программу «О славе тех времен».
Кроме того, с 1 по 10 декабря псковичи смогут посетить общегородскую книжную выставку-просмотр «Едино государство, когда един народ». Она будет проходить во всех городских библиотеках.
В пятницу, 1 ноября, в 11.00 по всей Псковской области пройдёт Большой этнографический диктант.
В субботу, 2 ноября, в 18.00 в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина начнется праздничный вечер в клубе «Рио-Рита».
#мыедины