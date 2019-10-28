Со вчерашнего дня без света и тепла: Жители Пскова всё ещё без электричества

Последствия сильного ветра, который накрыл воскресным вечером Псковскую область , все ещё устраняют. Если во многих населенных пунктах и микрорайонах Пскова отключалась электроэнергия на три-четыре часа, то некоторым людям свет так и не дали.

Сильно «погулял» ветер в деревне Загорицы Псковского района. Деревьев там мало, в основном строящиеся дома на открытом пространстве. Поэтому ураган перевернул все что только мог. Об этом корреспонденту «Псковской правды» рассказала местная жительница Ангелина Дарчук:

- У нас снесло половины крыши на доме. Дом только строится, хорошо, что мы не живем в нем. Крыша была покрыта профлистами, которые ветром скинуло и разбросало вокруг. Сегодня утром муж ходил смотреть и оценивать масштабы ущерба. Я дома с ребенком сижу, на улицу не выходила, но муж рассказывал, у соседей унесло беседку, у кого-то крышу на бане потрепало, чуть дальше второй этаж дома разнесло, уличные туалеты попереворачивало. Много неприятностей. Света не было часа четыре, с 8 вечера до 12 ночи. Так как не было света, то и вода отключилась, ее у нас насосы с башни качают. Вода появилась где-то в 3 часа ночи. Оперативно все у нас включили.

А вот Струги Красные пока еще без света. Об этом сообщила Нина Степанова:

- Мы со вчерашнего вечера сидим без света, очень холодно, котёл не затопить и воды тоже нет. Вчера вечером, когда возвращалась домой на машине, увидела лежащие прямо на дороге искрящиеся провода! До электриков было не дозвониться, дозвонилась в диспетчерскую службу и сообщила об оборванных проводах. Только в 7 утра дозвонилась наконец до электриков, сказали, что в течении сегодняшнего дня ликвидируют обрыв и дадут свет.

Не только районы, но и центр Пскова все ещё сидит без света — падающие деревья буквально рвали электропровода.

- Мы живем в центре Пскова на улице Красных Партизан, - рассказывает Наталья Чернова, - и тоже со вчерашнего дня сидим без света и тепла, так как отопление электрическое. Позвонили и сообщили о ЧП еще вчера, сегодня снова звонили и оставили заявку, никакой конкретной информации нет. Так что ждем. У нас дерево упало прямо на забор и порвало провода. Дерево это нужно было давно снести, оно стоит трухлявое. Нам с мужем повезло, мы приехали буквально за пять минут до падения. Задержись мы, и дерево это упало бы на нас. А так подмяло только соседский забор. Хорошо еще соседей тоже не было, а то у них вместе с забором еще и машина бы пострадала. Кстати, смс-оповещения я не получала (у меня МТС), хотя было бы неплохо, если бы нас предупреждали заранее.

Как ранее сообщала «Псковская правда», смс-оповещение о надвигающемся шторме получили только абоненты одного телефонного оператора.

Во время усиления ветра света не было во многих районах Пскова — Шабаны, Писковичи, Лепеши, Крестовское шоссе, Уграда, и Псковского района — деревни Хотицы, Муровицы, Ваулино, Неелово, Гоголи, Череха. В большинстве случаев через три-четыре часа свет обратно вернулся. Но не везде. Так, Плюсса, Красные Струги и частично Псков пока без света.

Порывы ветра, обрушившегося 27 октября на Псковскую область, достигали в Пскове 21 м/с, а в отдельных районах - 25 м/с. С утра 28 октября на активном дежурстве в «Псковэнерго» находятся 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы спецтехники.