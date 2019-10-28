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Общество

Беспилотники помогают псковским энергетикам найти поврежденные линии электропередач

28 октября 2019 года, 15:17

Для обследования поврежденных 27 октября штормовым ветром линий электропередачи в Псковской области используются три беспилотных летательных аппарата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Квадрокоптеры в три раза быстрее бригады энергетиков фиксируют повреждения на высоковольтных линиях и передают информацию диспетчеру.

После порывистого ветра к линиям электропередачи трудно подобраться из-за большого количества поваленных деревьев. После обследования линии с помощью дронов диспетчеры могут более точно скоординировать движение сил и специальной техники.

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Отметим, в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что такого ветра в Пскове не было 20 лет.

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