Такого ветра в Пскове не было 20 лет – Тала Нещадимова о вчерашнем урагане

Начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что же такое пережила воскресным вечером 27 октября Псковская область :

Это шквалистое усиление ветра в тыловой части циклона при прохождении и после прохождения холодного атмосферного фронта. Для такого процесса характерны подобные усиления ветра. Наложился и градиентный ветер, и шквалистое усиление ветра. Если помните, перед тем как ветер усилился, местами прошел такой хороший интенсивный ливневой дождь. Затем началось усиление ветра. Ветер усилия до 21 метра в секунду, такое усиление было зафиксировано в Пскове. Надо ещё указать, что ветер может усиливаться в городе вдоль улиц, если с двух сторон стоят дома, или вдоль аллей. Создается эффект аэродинамической трубы, и по восприятию ветер даже кажется в таких местах сильнее, чем фиксирует гидрометеослужба.

По словам собеседницы, эпицентр ветра был в северных районах области. В Великих Луках вообще ветер был всего лишь 14 метров в секунду. Сильный ветер был отмечен в Опочецком, Пушкиногорском, Гдовском, Псковском, Струго-Красненском районах.

- Это я говорю о тех местах, где у нас есть метеорологические станции, - заметила Тала Нещадимова. - Если говорить про более южные районы, то следующая станция на юг у нас Великие Луки, они не давали информации об усилении ветра до критериев неблагоприятного явления. Ветер они конечно тоже заметили, но по сравнению с нами у них вчера был рай!

При этом собеседница подчеркнула, что такой ветер — явление нормальное при переходе к зимней погоде. Хотя в последние годы таких ситуаций и не было.

- Ветер сильнее 20 метров в секунду я могу вспомнить в ноябре 1999 года, если говорить о нынешнем времени года, - говорит Тала Нещадимова.