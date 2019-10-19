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Общество

Губернатор призвал жителей Псковской области участвовать в конкурсе «Лидеры России»

19 октября 2019 года, 11:52

Глава региона Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» призвал жителей Псковской области принять участие в конкурсе «Лидеры России».

Губернатор сообщил, что вместе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым завершилась разработка индивидуальной программы социально-экономического развития региона и началась подготовка к её защите.

«У нас есть план, реализация которого даст шанс на улучшение экономической ситуации на нашей земле», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что любые идеи и инициативы требуют серьёзной команды управленцев и исполнителей, которые не боятся ответственности и готовы работать на благо Псковской области.

«Призываю всех активных жителей региона принять участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России». Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители действительно получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне», - написал Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона отметил, что Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры.

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