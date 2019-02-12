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Общество

Названы имена псковичей, которые представят регион в полуфинале конкурса «Лидеры России»

12 февраля 2019 года, 09:38

В Санкт-Петербурге завершился полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковскую область на конкурсе представляли четыре участника. Это Роман Булочников (ООО «ССТ»), Валерий Петров (АО ПФ СКБ Контур), Виталий Рахманов (ПАО «Мегафон»), Александр Скала (индивидуальный предприниматель; АО «ДИКСИ Юг»).

Всего в Северо-Западном округе в полуфинальных испытаниях участвовали более 430 человек. Из числа полуфиналистов в финал вышли 30 конкурсантов из 6 регионов.

На финальный этап конкурса, который пройдет в марте, будут приглашены 300 самых перспективных участников со всей России. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню наиболее перспективных молодых управленцев.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Участие в конкурсе дает возможность обменяться опытом, практиками, поработать в разных командах, найти единомышленников и завязать персональные контакты с успешными руководителями со всей страны.

Победители конкурса смогут на протяжении одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, а также получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

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