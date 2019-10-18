С 1 декабря введут новые правила экскурсионного обслуживания в Псковском кремле

С 1 декабря вход для туристических групп, не заключивших договор с музеем-заповедником, вход на территорию Псковского кремля станет платным. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

По его словам, новые правила касаются преимущественно туристических групп из других регионов:

«Моя соседка меня поймала и сказала: я молиться хожу в Троицкий собор. Я кому деньги должна платить? Устаю объяснять: Никому деньги платить не надо, как вы ходили молиться, так и ходите. Это не касается ни индивидуалов, ни богомольцев. Речь идет только о тех группах, которые оформляют свое посещение в других городах. Они кому-то платят деньги, гид является экскурсоводом, что он говорит – мы не знаем, деньги остаются в том городе, где оплачен тур. А в наш адрес – только замечания, что мало света и плохо убрано. Поэтому мы приняли такое решение и с 1 декабря вводим новые правила экскурсионного обслуживания в Псковском кремле».

Александр Голышев пояснил, что вход будет через Святые ворота, где расположится администратор.

«Если экскурсовод заключил договор с нашим музеем, он может там работать. Если приехала группа из другого города, она может оплатить посещение в электронной кассе.

Наше туристическое сообщество без аплодисментов, но идею приняли. С человека стоимость посещения псковского кремля увеличится на 20-30 рублей».

Также Александр Голышев напомнил, что для контроля научно-исторического уровня работы экскурсоводов музей вводит целый институт внештатных экскурсоводов.

«То есть люди, которых мы знаем, работают, как работали раньше. А те, кто начинает работать проходят специальные курсы в музее, получают разрешение и работают так, как они должны работать», - отметил он.