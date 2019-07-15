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Общество

Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник официально зарегистрировали

15 июля 2019 года, 15:08

Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию. Информация об этом размещена в официальной группе Псковского музея-заповедника в Фейсбук.

Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник официально зарегистрировали
Завершена государственная регистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника.
Фото Романа Дмитриева.
«Музей, который вы любите, теперь называется по-новому: ГБУК-Псково-Изборский объединённый музей-заповедник», - говорится в сообщении.

4 марта 2019 года администрацией Псковской области подписано соответствующее распоряжение о создании нового учреждения культуры.

В новое объединение вошли два музея: ГБУК – Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и ГБУК – Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

Началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса.

Напомним, создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне.

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