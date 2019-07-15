Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник официально зарегистрировали

Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию. Информация об этом размещена в официальной группе Псковского музея-заповедника в Фейсбук.
Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию. Информация об этом размещена в официальной группе Псковского музея-заповедника в Фейсбук.
4 марта 2019 года администрацией Псковской области подписано соответствующее распоряжение о создании нового учреждения культуры.
В новое объединение вошли два музея: ГБУК – Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и ГБУК – Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».
Началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса.
Напомним, создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне.