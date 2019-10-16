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Общество

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)

16 октября 2019 года, 17:45

На внеочередном заседании Общественной палаты Псковской области 16 октября была представлена музыкальная редакция гимна Псковской области. Музыкальная композиция, автором которой выступил 27-летний псковский композитор Борис Федотов, стала победителем конкурса по написанию музыки к гимну Псковской области. Автором текста гимна региона стала кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова.

- Пока это еще долгая версия текста. Автор стихов внесет творческие коррективы, и сделает редакцию более сокращенной, - презентовал редакцию гимна вице-губернатор, заместитель председателя Геральдического совета области Николай Цветков.

После принятия закона, его официального опубликования и вступления в законную силу будет сделана хорошая хоровая версия гимна, чтобы к новогодним праздникам представить ее общественности Псковской области. Длительность гимна будет сокращена до 3 минут.

КСТАТИ

Татьяна Рыжова уже перевела текст гимна Псковской области на английский язык.

ТЕКСТ ГИМНА

Первый куплет:

На просторах России большой,

Где леса и озёра, и дали,

Край раскинулся с русской душой,

Тот, что Псковской землёю назвали.


Припев:

Есть на свете другие края,

Но они не сравнятся с тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


Второй куплет:

Славу предков хранят с давних пор

Древний Псков и Изборск, и Печоры,

И поэзия Пушкинских Гор

Вновь на Псковские льётся просторы.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


Третий куплет:

Если здесь твои дом и семья,

То судьбе должен ты поклониться -

Это святости русской земля,

Нашей чести и Веры граница.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – нашей Веры земля,

Осенённая Божией рукою.


Четвертый куплет:

Никогда никому не сломить

Русский дух – монолит нашей силы.

И назначено Псковщине быть,

Крепостною стеною России.


Припев:

Всем народом мы славим тебя,

Нам по силам, чтоб стал ещё краше

Псковский край – русской славы земля,

Дорогое Отечество наше!

ВАЖНО

В записи гимна Псковской области принимали участие солисты – Юрий Наконечный, заслуженный работник культуры РФ, лауреат звания «Душа земли Псковской», директор «ДМШ № 2 им. М.П. Мусоргского», Екатерина Самущенкова – певчая Свято-Троицкого кафедрального Собора и учащиеся отделения сольного пения «ДМШ № 2 им. М.П. Мусоргского»: Аксиния Родионова, Дмитрий Ромачевский, Валерия Ромачевская, Валерия Назаркина, Надежда Анищенко, Арсений Плодунов, Алена Белянинова, Сона Ханвелян, Алина Рулева, Чан Ву Бао Ань, преподаватель Санжак Л.И., концертмейстер Платонова Ю.А.

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