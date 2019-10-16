Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)

ТЕКСТ ГИМНА

Первый куплет:

На просторах России большой,

Где леса и озёра, и дали,

Край раскинулся с русской душой,

Тот, что Псковской землёю назвали.





Припев:

Есть на свете другие края,

Но они не сравнятся с тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.





Второй куплет:

Славу предков хранят с давних пор

Древний Псков и Изборск, и Печоры,

И поэзия Пушкинских Гор

Вновь на Псковские льётся просторы.





Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.





Третий куплет:

Если здесь твои дом и семья,

То судьбе должен ты поклониться -

Это святости русской земля,

Нашей чести и Веры граница.





Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – нашей Веры земля,

Осенённая Божией рукою.





Четвертый куплет:

Никогда никому не сломить

Русский дух – монолит нашей силы.

И назначено Псковщине быть,

Крепостною стеною России.





Припев:

Всем народом мы славим тебя,

Нам по силам, чтоб стал ещё краше

Псковский край – русской славы земля,

Дорогое Отечество наше!