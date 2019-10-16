Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)

На внеочередном заседании Общественной палаты Псковской области 16 октября была представлена музыкальная редакция гимна Псковской области. Музыкальная композиция, автором которой выступил 27-летний псковский композитор Борис Федотов, стала победителем конкурса по написанию музыки к гимну Псковской области. Автором текста гимна региона стала кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова.