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Общество

Автором музыки, утверждённой к гимну Псковской области, стал 27-летний Борис Федотов

14 октября 2019 года, 12:22

Геральдический совет утвердил музыку к гимну Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Его автором стал 27-летний пскович Борис Федотов – автор более трёхсот музыкальных произведений, лауреат и дипломант множества профессиональных музыкальных конкурсов. В настоящее время Борис Федотов преподает в нескольких музыкальных школах Пскова.

Мне кажется, очень важно и символично, что победитель – пскович. Выбор музыкального сопровождения выводит на финишную прямую вопрос создания официальных символов Псковской области.


Автором музыки, утверждённой к гимну Псковской области, стал 27-летний Борис ФедотовМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Отметим, что всего на конкурс было заявлено 17 участников.

Напомним, работа над официальными символами Псковской области ведется с 2018 года по инициативе главы региона.

Добавим, 1 марта в Пскове состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области.

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