Автором музыки, утверждённой к гимну Псковской области, стал 27-летний Борис Федотов

Геральдический совет утвердил музыку к гимну Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Его автором стал 27-летний пскович Борис Федотов – автор более трёхсот музыкальных произведений, лауреат и дипломант множества профессиональных музыкальных конкурсов. В настоящее время Борис Федотов преподает в нескольких музыкальных школах Пскова.