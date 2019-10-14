Автором музыки, утверждённой к гимну Псковской области, стал 27-летний Борис Федотов

Геральдический совет утвердил музыку к гимну Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Его автором стал 27-летний пскович Борис Федотов – автор более трёхсот музыкальных произведений, лауреат и дипломант множества профессиональных музыкальных конкурсов. В настоящее время Борис Федотов преподает в нескольких музыкальных школах Пскова.
Мне кажется, очень важно и символично, что победитель – пскович. Выбор музыкального сопровождения выводит на финишную прямую вопрос создания официальных символов Псковской области.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиОтметим, что всего на конкурс было заявлено 17 участников.
Напомним, работа над официальными символами Псковской области ведется с 2018 года по инициативе главы региона.
Добавим, 1 марта в Пскове состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области.