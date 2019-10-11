Начались продажи билетов на ночные «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом

Ночные скоростные поезда «Ласточки» будут курсировать между Псковом и Петербургом с 1 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из Пскова поезд будет отправляться в 22.40. На Балтийский вокзал Петербурга он будет прибывать в 2.10.

Время отправления с Балтийского вокзала Петербурга – 23.30. В Псков «Ласточка» прибудет в 3 часа ночи следующего дня.

Запланированы остановки в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине.

Продажа билетов на ночные «Ласточки» уже началась.

Напомним, сейчас электропоезда курсируют между городами три раза в день: утром, днем и вечером.