Более полумиллиона пассажиров за год перевезли «Ласточки» между Псковом и Петербургом

За год «Ласточки» перевезли почти 550 тысяч пассажиров между Псковом и Санкт-Петербургом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средняя заполняемость маршрута – 90%. Поезда ежедневно совершают шесть рейсов между городами. На пути следования предусмотрены остановки в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине.