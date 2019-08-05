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Транспорт

Более полумиллиона пассажиров за год перевезли «Ласточки» между Псковом и Петербургом

5 августа 2019 года, 12:48

За год «Ласточки» перевезли почти 550 тысяч пассажиров между Псковом и Санкт-Петербургом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средняя заполняемость маршрута – 90%. Поезда ежедневно совершают шесть рейсов между городами. На пути следования предусмотрены остановки в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине.

Более полумиллиона пассажиров за год перевезли «Ласточки» между Псковом и Петербургом
На скоростном электропоезде из Пскова также можно отправиться в Великий Новгород и Петрозаводск.
Фото Сергея Герасимова.
По субботам и воскресеньям с 3 августа маршрут курсирования поезда «Ласточка» № 809/812 и № 813/814 Санкт-Петербург – Псков продлили до Печор.

Напомним, запуск скоростного железнодорожного сообщения из Петербурга в Псков стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым главой региона Михаилом Ведерниковым с руководством ОАО «РЖД».

Отметим, что первый рейс «Ласточки» состоялся 4 августа 2018 года.

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