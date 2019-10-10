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Общество

Екатерина Ларина: Псков даст основной рост звонков по переходу на цифровое ТВ

10 октября 2019 года, 15:20

В Пскове 10 октября проходит заседание оперативного штаба по переходу на цифровое телевидение, участниками которого стали руководитель Департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина, руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, начальник управление цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, а также главы муниципальных образований.

«На сегодняшний день в регионе работают более двух сот волонтёров. Около 60 из них, кто работал в Пскове – опытные. Усилить ещё 70 людьми можно в любой момент. «Долгов по заявкам от жителей у нас нет», - сообщила Наталья Плявинская и попросила глав районов посодействовать в предоставлении транспорта волонтёрам.

«Будем высылать цифровой десант, если удаленность населенного пункта – более 60 километров», - добавил Денис Маствеев.

Екатерина Ларина рассказала, что готовность к росту заявок о помощи по переходу на цифровое ТВ высокая.

«По нашим прогнозам основной рост звонков даст Псков и крупные города, такие как Новгород», - отметила она.

Денис Матвеев в свою очередь отметил, что для отправки волонтеров необходимо иметь 10-15 заявок, чтобы «просто так не ездить».

«А на местах никого найти нельзя? Это же не очень сложно. Подойдите к этому не формально, помочь людям можно и без отправки десанта», - ответила руководитель Департамента.

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Напомним, что в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября.

Кроме того, в регионе работает «горячая линия» (8-800-100-60-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тысячи обращений.

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