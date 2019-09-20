12 вопросов о цифровом ТВ

В Псковской области 14 октября телевещание окончательно переходит в цифровой формат. «Псковская правда» собрала наиболее популярные вопросы и отыскала на них подробные ответы.
1. Какая разница между аналогом и цифрой?
При аналоговом телевещании на каждом канале картинка со звуком передается на своей закрепленной частоте. У сигнала непрерывная структура с амплитудной модуляцией, поэтому любые прерывания создают помехи. Это относят к главному недостатку аналогового телевидения.
В цифровом телевещании сигнал передается отдельными блоками с модуляцией по фазе или частоте. Этим достигается высокая устойчивость к помехам. Только ослабление сигнала из-за природных явлений останавливает картинку или разделяет ее на квадратики (фризы).
Цифровым кодом легко закодировать любой аналоговый сигнал. Телевизионную картинку и любую информацию можно передавать в одном цифровом потоке. В таком формате передается больший объем информации, чем в аналоговом варианте. На одной частоте создаются пакеты из 10 программ.
2. Сколько каналов показывает цифровое ТВ?
В новом формате телевидение вещает пакетами, их еще называют мультиплексами. Несколько каналов объединяют в пакет, названный мультиплексом. Такой пакет транслируют на фиксированной частоте, которая в аналоговом формате считается каналом. На каждой ретрансляционной вышке задают свою рабочую частоту. В России предусмотрена трансляция двух мультиплексов, состоящих из разных программ:
• мультиплекс № 1 — это пакет 10 информационных и новостных программ;
• мультиплекс № 2 — это пакет 10 развлекательных программ.
Если при аналоговом формате телевещания отдельно подключается каждый канал, то при мультиплексе тюнер находит одновременно 20 каналов.
3. Готова ли Псковская область к наступлению цифровой эпохи?
Псковская область активно готовится к отключению аналога. В регионе создан специальный штаб по переходу на цифровое вещание. Его члены собираются сейчас еженедельно, а с 1 октября переходят на усиленный режим ежедневной работы с главами районов. С 18 сентября в школах начнутся тематические уроки по переходу на цифровое телевещание. На «Кроссе наций» 21 сентября состоится «Цифровой забег», где участникам представят информацию о предстоящих изменениях в телевещании.
4. Что нужно для получения цифрового сигнала?
Еще до отключения аналога в Псковской области началось цифровое вещание. Новые модели телевизоров сразу стали принимать сигнал, а вот для старых нужны приставка и дециметровая антенна.
Если рядом с логотипом канала стоит буква «А» — значит, телевизор принимает только аналоговый сигнал, и с 14 октября перестанет показывать. Если буквы «А» нет — все в порядке, нужно настроить телевизор (или он сам автоматически это сделает).
5. Кого не касается цифровизация?
Телезрители, подключившие кабельное телевидение или спутниковую тарелку, могут не беспокоиться.
Кроме покупки тюнера, надо его настроить на мультиплексы своей зоны. Процесс не составит большого труда, если тюнер правильно подключить к телевизору и антенне, а затем действовать по инструкции.
6. Сколько стоит приставка?
Стоимость приставки зависит от количества дополнительных функций. В зависимости от вкусов пользователя формируется цена. Дорогая модель приставки работает в качестве мультимедийного центра. Например, с приставки можно запускать фильмы, скачанные из интернета на флешку. Недорогие варианты, которые выполняют только свою прямую функцию приема цифрового ТВ, можно легко найти в пределах одной тысячи рублей.
7. Приставка, даже за тысячу рублей, слишком дорога для меня. Как мне смотреть телевизор?
Власти об этом побеспокоились и выплачивают малоимущим компенсации. Возмещают столько, сколько стоила приставка и антенна (так что сохраняйте чеки), но не больше тысячи рублей. Паспорт, справку о доходах за три месяца и чеки нужно отнести в соцзащиту. Там оплатят покупку, совершенную с 1 октября прошлого года по 15 декабря нынешнего.
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8. Как выбрать приставку?
460 человек уже получили компенсации за приставки, всего бюджет выделил на это 5 млн рублей.
В целом, самый простой способ выбрать приставку: подойти к продавцу-консультанту в магазине техники и сказать, что нужна приставка для цифрового ТВ.
Но для тех, кому все-таки интересны технические детали:
• Приставка должна соответствовать формату Т2. Форматы спутникового телевещания и кабельного телевидения в эфирном варианте работать не будут. Стандарт вещания наносится на корпусе приставки. Если тюнер сертифицирован, то клеится логотип в виде бабочки.
• Хорошо бы посмотреть отзывы в интернете на конкретную модель. Пользователи всегда делятся своим мнением о достоинствах и недостатках декодеров.
• Нужно изучить комплектацию. Для подключения к телевизору потребуется RCA кабель. Если в комплекте с приставкой такой кабель не положили, то его покупают отдельно. Очень часто телевизоры оборудуют разъемами SCART. Для работы с таким разъемом нужен переходник.
• Внимательно смотрим на блок питания. Лучше, если адаптер питания не встроен в приставку. При поломке такой блок питания легко заменить. Это будет дешевле, чем покупка нового декодера.
• На лицевой панели приставки должны быть кнопки управления, которые дублируют пульт управления. Поломки пульта или разрядка элемента питания на пульте не отразится на работе приставки.
• По воспроизведению жесткого диска судят о качестве звука. Приставка должна работать в системе Dolby Digital. Для работы с видеофайлами требуется разъем USB.
• Привлекательность тюнера повышает способность поддерживать формат мультимедиа HD или 4K. Это позволяет смотреть картинку с высокой четкостью.
• Выбирают модели известных производителей. Они отличаются количеством функций и надежностью.
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9. Как настроить мультиплексы?
Областная горячая линия. Здесь можно задать вопросы и оставить заявку на визит волонтера: 8-800-100-60-11.
Распаковав приставку, размещают ее рядом с телевизором. Подключают электропитание, а в пульт вставляют батарейку.
Более четкое изображение будет, если приставку соединить с телевизором HDMI-кабелем. Некоторые модели тюнеров подключают кабелем с разъемом RCA или SCART.
Перед включением телевизора и переключением его с пульта на AV/TV, вставляют штекер антенны в гнездо приставки.
После включения телевизора заходят в меню, а затем выбирают автоматическую настройку. Приставка сама находит каналы в зоне приема антенны и сохраняет их.
Если в автоматическом режиме настройка не произошла, то переходят в ручной режим. В этом случае потребуется выполнить ряд действий:
• на сайте по Интерактивной карте ЦЭТВ находят для своего населенного пункта трансляционные вышки. При выделении метки вышки появляются ее параметры: состояние, номер канала и частота вещания;
• пультом набирают номер частотного канала и частоту вещания. После установки параметров на индикаторе отображается качество и сила сигнала;
• при слабом сигнале регулируют антенну. Для уверенного приема часто подключают дополнительный антенный усилитель;
• нажимают «ОК». Появляются 10 программ первого мультиплекса. Для просмотра пультом выбирают нужную программу.
Второй мультиплекс настраивают аналогичным способом после установки другого номера канала и другой частоты вещания.
10. Почему не получается настроить приставку?
Если приставка не настраивается в ручном режиме, то необходимо искать причину. Обращают внимание на следующие проблемные места.
• Прием сигнала антенной. От антенны зависит уровень принятого сигнала. Заводская антенна или антенна, изготовленная своими силами, должна создавать достаточный уровень усиления. Сначала антенну включают без усилителя, а затем подключают узел усиления телевизионного сигнала. Антенна с большим усилением будет перегружать телевизор, поэтому коэффициент усиления подбирают в зависимости от расстояния до ретрансляционной вышки.
• Надежность кабельных соединений. Разъемы, соединяющие кабелем приставку и телевизор, должны иметь надежный контакт. Если при монтаже прилагать усилия и загнуть ножку разъема, то сигнал проходить не будет. В этом случае повторно состыковывают разъем, чтобы восстановить связь между блоками.
• Состояние приставки. Тюнер должен соответствовать современному европейскому формату эфирного телевещания DVB-Т2. В старом формате DVB-Т приставка работать не будет.Не будет связь с телевизором, если сбились заводские настройки тюнера. Для проверки достаточно попробовать подключиться к другому телевизионному приемнику.
Технические сложности слишком тяжелы для восприятия.
11. Помогает ли кто-нибудь подключить приставку?
Да, в Псковской области работает специально обученный корпус волонтеров. Об их работе «Псковская правда» подробно рассказывала неделю назад. Школьники и студенты посещают тех, кто оставляет заявки по специальному телефону.
12. Я живу в деревне, никаких супермаркетов электроники у нас нет. Где купить приставку?
Губернатор Михаил Ведерников договорился с «Почтой России» о создании запаса приставок в каждом отделении. Прямо сейчас по всей области ждут своих владельцев 5 тысяч приставок, и это только на почте.