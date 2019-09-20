12 вопросов о цифровом ТВ

В Псковской области 14 октября телевещание окончательно переходит в цифровой формат. «Псковская правда» собрала наиболее популярные вопросы и отыскала на них подробные ответы.

1. Какая разница между аналогом и цифрой?

При аналоговом телевещании на каждом канале картинка со звуком передается на своей закрепленной частоте. У сигнала непрерывная структура с амплитудной модуляцией, поэтому любые прерывания создают помехи. Это относят к главному недостатку аналогового телевидения.

В цифровом телевещании сигнал передается отдельными блоками с модуляцией по фазе или частоте. Этим достигается высокая устойчивость к помехам. Только ослабление сигнала из-за природных явлений останавливает картинку или разделяет ее на квадратики (фризы).

Цифровым кодом легко закодировать любой аналоговый сигнал. Телевизионную картинку и любую информацию можно передавать в одном цифровом потоке. В таком формате передается больший объем информации, чем в аналоговом варианте. На одной частоте создаются пакеты из 10 программ.

2. Сколько каналов показывает цифровое ТВ?

В новом формате телевидение вещает пакетами, их еще называют мультиплексами. Несколько каналов объединяют в пакет, названный мультиплексом. Такой пакет транслируют на фиксированной частоте, которая в аналоговом формате считается каналом. На каждой ретрансляционной вышке задают свою рабочую частоту. В России предусмотрена трансляция двух мультиплексов, состоящих из разных программ:

• мультиплекс № 1 — это пакет 10 информационных и новостных программ;

• мультиплекс № 2 — это пакет 10 развлекательных программ.

Если при аналоговом формате телевещания отдельно подключается каждый канал, то при мультиплексе тюнер находит одновременно 20 каналов.

3. Готова ли Псковская область к наступлению цифровой эпохи?

Псковская область активно готовится к отключению аналога. В регионе создан специальный штаб по переходу на цифровое вещание. Его члены собираются сейчас еженедельно, а с 1 октября переходят на усиленный режим ежедневной работы с главами районов. С 18 сентября в школах начнутся тематические уроки по переходу на цифровое телевещание. На «Кроссе наций» 21 сентября состоится «Цифровой забег», где участникам представят информацию о предстоящих изменениях в телевещании.

4. Что нужно для получения цифрового сигнала?

Еще до отключения аналога в Псковской области началось цифровое вещание. Новые модели телевизоров сразу стали принимать сигнал, а вот для старых нужны приставка и дециметровая антенна.

Если рядом с логотипом канала стоит буква «А» — значит, телевизор принимает только аналоговый сигнал, и с 14 октября перестанет показывать. Если буквы «А» нет — все в порядке, нужно настроить телевизор (или он сам автоматически это сделает).

5. Кого не касается цифровизация?

Телезрители, подключившие кабельное телевидение или спутниковую тарелку, могут не беспокоиться.

Кроме покупки тюнера, надо его настроить на мультиплексы своей зоны. Процесс не составит большого труда, если тюнер правильно подключить к телевизору и антенне, а затем действовать по инструкции.

6. Сколько стоит приставка?

Стоимость приставки зависит от количества дополнительных функций. В зависимости от вкусов пользователя формируется цена. Дорогая модель приставки работает в качестве мультимедийного центра. Например, с приставки можно запускать фильмы, скачанные из интернета на флешку. Недорогие варианты, которые выполняют только свою прямую функцию приема цифрового ТВ, можно легко найти в пределах одной тысячи рублей.

7. Приставка, даже за тысячу рублей, слишком дорога для меня. Как мне смотреть телевизор?

Власти об этом побеспокоились и выплачивают малоимущим компенсации. Возмещают столько, сколько стоила приставка и антенна (так что сохраняйте чеки), но не больше тысячи рублей. Паспорт, справку о доходах за три месяца и чеки нужно отнести в соцзащиту. Там оплатят покупку, совершенную с 1 октября прошлого года по 15 декабря нынешнего.