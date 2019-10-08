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Общество

«Не рекомендовано для детей»: в России собираются ввести новую возрастную маркировку

8 октября 2019 года, 13:01

Новая возрастная маркировка появится в России. Депутаты Госдумы учли предложения, отзывы и переработали законопроект об изменении возрастной маркировки литературных произведения, кино и искусства. Об этом пишут РИА Новости.

Теперь документ предлагает ввести систему более общих рекомендаций – «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей»

Сохранится маркировка «18+» для произведений литературы и искусства. Законопроект избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и других).

Напомним, об абсурдности её существования и злоупотреблении законодательством президенту на Медиафоруме 16 мая рассказала врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Магера (Шарипова). Тогда президент согласился с доводами псковской журналистки.

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