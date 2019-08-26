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Общество

Быстро, удобно и комфортно: губернатор поделился впечатлениями от поездки на «Ласточке»

26 августа 2019 года, 17:16

«На совещание в полпредство СЗФО сегодня поехал нашей «Ласточкой». Быстро, удобно, комфортно. Замечательный и вежливый персонал», - написал на своей страничке в «Инстаграм» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

Глава региона отметил, что согласно договоренности с РЖД в вагонах размещена информация о достопримечательностях Псковской области.

«В ближайшее время будет готов презентационный ролик о Псковской области, который будут показывать в поездах», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 23 августа на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования Псковской области, губернатор заявил, что областные власти прорабатывают вопрос с РЖД о запуске по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» ночной пары поездов «Ласточка». 

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