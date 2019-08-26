Быстро, удобно и комфортно: губернатор поделился впечатлениями от поездки на «Ласточке»

«На совещание в полпредство СЗФО сегодня поехал нашей «Ласточкой». Быстро, удобно, комфортно. Замечательный и вежливый персонал», - написал на своей страничке в «Инстаграм» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«На совещание в полпредство СЗФО сегодня поехал нашей «Ласточкой». Быстро, удобно, комфортно. Замечательный и вежливый персонал», - написал на своей страничке в «Инстаграм» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В ближайшее время будет готов презентационный ролик о Псковской области, который будут показывать в поездах», - отметил Михаил Ведерников.