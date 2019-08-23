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Общество

В Псков из Петербурга по ночам может быть запущена четвертая пара поездов «Ласточка» - Михаил Ведерников

23 августа 2019 года, 16:13

«Поздравляю вас с 75-летием со дня образования нашей Псковской области. Говоря о значимости региона, мы, прежде всего, вспоминаем о важности ее истории. Это отметил в своей телеграмме президент Владимир Путин», - начал свое обращение 23 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжестве по случаю 75-летия образования Псковской области в БКЗ областной филармонии.

Нашу историческую память мы бережно храним и искренне ценим. Трудом жителей Псковской области темп роста промышленности в регионе три года превышает среднероссийский, создана ОЭЗ «Моглино». Это основа будущего области.


В Псков из Петербурга по ночам может быть запущена четвертая пара поездов «Ласточка» - Михаил ВедерниковМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
«Мы вышли на путь устойчивой положительной динамики», - отметил Михаил Ведерников успехи Псковской области в сельском хозяйстве, торговле и туризме.

Губернатор напомним собравшимся о строительстве новых школ, перинатального центра, онкологического центра, усиления сферы здравоохранения ФАПами и мобильными комплексами, а также о новых шагах в сфере транспортной инфраструктуры.

«Рассматриваем с РЖД возможность запуска четвертой, ночной пары поездов «Ласточка»», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Ещё один отличный показатель, по мнению главы региона, это псковский спектакль «Река Потудань», который в прошлом году был номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска».

Отдавая должность спортсменам Михаил Ведерников, сообщил, что пять наших спортсменов взяли призовые места на международных спортивных соревнованиях.

Результаты Михаил Ведерников связал с многолетним трудом тех, кто работал на благо региона. Он поблагодарил Андрея Турчака за содействие интересам Псковской области теперь уже на федеральном уровне.

«Мы – крупный культурный и религиозный центр, которому еще предстоит в полной мере раскрыть свой потенциал», - заключил губернатор.

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