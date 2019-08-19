Атмосфера прошлого: в Пскове открылась выставка в честь 75-летия образования региона

С 19 августа в Государственном архиве Псковской области (Псков, улица Петрова, дом 1) заработала бесплатная выставка «Псковская область: события и люди», посвященная 75-летию образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В экспозиции представлены документы о создании областных органов государственной власти и учреждений, подкрепленные фотографиями, личные дела работников, документы о назначении на должность первых лиц региона, а также фото разных лет.

Посетители смогут увидеть фотографии этапов восстановления Псковского кремля, ознакомиться с историческим номером «Псковской правды» от 9 мая 1945 года, а также узнать, каким жители советского Пскова видели свой город в будущем.

Выставка проработает до 23 августа.

Время работы: с 9.00 до 18.00 – с понедельника по четверг, с 9.00 до 15.00 – в пятницу.

Хотите узнать, как одевались псковичи, где проводили свой досуг и где трудились 75 лет назад – смотрите уникальную подборку снимков от «Псковской правды».