Фото на память

По случаю 75-летия образования Псковской области, которое мы будем отмечать 23 августа, Государственный архив знакомит с фотоматериалами, хранящимися в фондах. Какими были города и поселки нашего региона несколько десятилетий назад, как одевались жители области, где проводили свой досуг, где трудились и каких добивались успехов - «Псковская правда» публикует серию фотографией тех лет. Узнали себя или близких, хотите рассказать, как был сделан снимок и чем жизнь в ту пору отличала от нынешней – звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23.