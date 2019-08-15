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Фото на память

Как жили псковичи 75 лет назад

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Редакция
15 августа 2019 года, 09:42
Фото: Государственный архив Псковской области
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По случаю 75-летия образования Псковской области, которое мы будем отмечать 23 августа, Государственный архив знакомит с фотоматериалами, хранящимися в фондах. Какими были города и поселки нашего региона несколько десятилетий назад, как одевались жители области, где проводили свой досуг, где трудились и каких добивались успехов - «Псковская правда» публикует серию фотографией тех лет. Узнали себя или близких, хотите рассказать, как был сделан снимок и чем жизнь в ту пору отличала от нынешней – звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23.

Фото на память
Народные торжества, посвященные 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина в поселке Пушкинские Горы. 12 июня 1949 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Звеньевая колхоза «Культура» Дедовичского района Е.Е. Богданова осматривает готовность льна «Светоч» к уборке. 24 августа 1950 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Колхозницы А.В. Иванова и Т.М. Михайлова производят засыпку минеральных удобрений в колхозе «Красная заря» Дедовичского района. 14 мая 1954 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Юные кролиководы Опочецкого дома пионеров. 19 сентября 1958 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
В одном из цехов Великолукского льнокомбината. 2 марта 1964 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Подвоз сырья на Новоустовский льнозавод Палкинского района. 20 ноября 1964 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Набережная реки Великой в Пскове. 1964 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Автоматическая линия Псковского завода автоматических телефонных станций. 1966 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Монтажники и верхолазы на строительстве Великолукской фабрики трикотажного полотна. 21 марта 1967 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Тракторист А. Никитин и механик колхоза «Ударник» Островского района Исаев получают новый трактор. 27 апреля 1967 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Отдых псковичей на городском пляже. 28 июня 1968 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Комсомолка-испытатель радиоаппаратуры Великолукского радиозавода Л. Малышева наблюдает за термопрогоном шасси магнитофона «Соната-1». 23 декабря 1968 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Первомайская демонстрация в Пскове. 1 мая 1970 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Лучшие механизаторы колхоза «Смычка» Великолукского района на уборке зерновых Н. Ефимов, А. Кудрявцев, В. Солдатенков и А. Семин (слева направо). Июль 1970 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Военно-историческая реконструкция в г. Пскове на торжествах, посвященных 750-летию со дня рождения А. Невского. 1970 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Шествие пионеров по улице Ленина в Пскове в День пионерии. 19 мая 1977 год.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Конноспортивный праздник на Псковском ипподроме. Сентябрь 1985 года.
Государственный архив Псковской области
Фото на память
Звероферма в поселке Першино (колхоз «Смычка»), Великолукский район. 1992 год.
Государственный архив Псковской области
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На выставку, посвященную 75-летию образования Псковской области, приглашают всех желающих
КСТАТИ

Госархив приглашает на выставку «Псковская область: события и люди». В экспозиции документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов. Работать выставка будет с 19 по 23 августа на ул. Петрова, 1.

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