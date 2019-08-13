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Общество

Российские десантники второй год подряд стали победителями конкурса «Десантный взвод»

13 августа 2019 года, 13:01

Россия в очередной раз стала победителем армейского конкурса «Десантный взвод – 2019», который проходил на территории Псковской области с 3 по 13 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Российские десантники второй год подряд стали победителями конкурса «Десантный взвод»
Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2019».
Фото Псковского агентства информации.
Второе место досталось сборной Белоруссии, третье место заняла команда военнослужащих из Китая.

На церемонии закрытия соревнований на полигоне «Завеличье» перед участниками и зрителями выступил руководитель аппарата Минобороны Юрий Садовенко:

ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, - подчеркнул заместитель министра обороны России. Позади 10 дней упорной борьбы, в ходе них вы действовали решительно, с полной отдачей, продемонстрировали полевую выучку».

Российские десантники второй год подряд стали победителями конкурса «Десантный взвод»Юрий Садовенко ,
руководитель аппарата Минобороны 
Замминистра обороны поблагодарил от имени руководства Минобороны десантников за честную борьбу и волю к победе.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Конкурс объявляю закрытым», - заключил Юрий Садовенко.

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Напомним, в армейском конкурсе «Десантный взвод – 2019» участвовали более 400 человек из 21 страны.

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