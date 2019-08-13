Российские десантники второй год подряд стали победителями конкурса «Десантный взвод»

Россия в очередной раз стала победителем армейского конкурса «Десантный взвод – 2019», который проходил на территории Псковской области с 3 по 13 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Россия в очередной раз стала победителем армейского конкурса «Десантный взвод – 2019», который проходил на территории Псковской области с 3 по 13 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.
На церемонии закрытия соревнований на полигоне «Завеличье» перед участниками и зрителями выступил руководитель аппарата Минобороны Юрий Садовенко:
ВДВ доверяют самые сложные и ответственные задачи, и вы решаете их безукоризненно, - подчеркнул заместитель министра обороны России. Позади 10 дней упорной борьбы, в ходе них вы действовали решительно, с полной отдачей, продемонстрировали полевую выучку».
«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Конкурс объявляю закрытым», - заключил Юрий Садовенко.