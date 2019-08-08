Жители Псковской области активно используют сертификаты, полученные после рождения ребёнка

Более 1,1 тысячи семей Псковской области получили «Подарок новорожденному». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На сегодняшний день уже использованы 158 подарочных сертификатов на 5 тысяч рублей.
Более 1,1 тысячи семей Псковской области получили «Подарок новорожденному». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На сегодняшний день уже использованы 158 подарочных сертификатов на 5 тысяч рублей.
Жители районов могут сделать заказ дистанционно, через интернет-магазин.
Вопросы можно адресовать в Комитет по здравоохранению по телефону: (8112) 29-99-43, Бондаренко Виктория Николаевна, и в Комитет по социальной защите: Алексеева Ирина Юрьевна - (8112) 29-99-98 (добавочный 136) и Кириллова Марина Владимировна 29-99-98 (добавочный 135).
Напомним, программа инициирована главой региона Михаилом Ведерниковым и стартовала в Псковской области 1 июня.