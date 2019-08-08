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Общество

Жители Псковской области активно используют сертификаты, полученные после рождения ребёнка

8 августа 2019 года, 09:39

Более 1,1 тысячи семей Псковской области получили «Подарок новорожденному». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день уже использованы 158 подарочных сертификатов на 5 тысяч рублей.

Жители Псковской области активно используют сертификаты, полученные после рождения ребёнка
Подарочный сертификат действует в течение года с момента выдачи.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
«Пока партнером в реализации проекта выступает один магазин, но мы рассчитываем, что со временем их станет больше», - отметили в Фонде развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Жители районов могут сделать заказ дистанционно, через интернет-магазин.

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Напомним, подарки вручаются родителям, у которых дети появились на свет с 1 января по 26 июля нынешнего года.

Вопросы можно адресовать в Комитет по здравоохранению по телефону: (8112) 29-99-43, Бондаренко Виктория Николаевна, и в Комитет по социальной защите: Алексеева Ирина Юрьевна - (8112) 29-99-98 (добавочный 136) и Кириллова Марина Владимировна 29-99-98 (добавочный 135).

Напомним, программа инициирована главой региона Михаилом Ведерниковым и стартовала в Псковской области 1 июня. 

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