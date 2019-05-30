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Политика / Власть

Медаль получит каждый новорожденный в Псковской области

30 мая 2019 года, 15:12

Маме и ребенку при выписке из роддома в Псковской области будут вручать сертификат в магазин детских товаров на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль «Рожденному на земле псковской». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая в областном Собрании с отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

Каждый новорожденный для Псковской области принципиально важен и дорог.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Получить подарки при выписке можно будет с июня нынешнего года. Задним числом их направят всем, у кого родился ребёнок с 1 января.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.

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