Медаль получит каждый новорожденный в Псковской области

Маме и ребенку при выписке из роддома в Псковской области будут вручать сертификат в магазин детских товаров на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль «Рожденному на земле псковской». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая в областном Собрании с отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

Каждый новорожденный для Псковской области принципиально важен и дорог.

Получить подарки при выписке можно будет с июня нынешнего года. Задним числом их направят всем, у кого родился ребёнок с 1 января.

Напомним, Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в минувшем году.