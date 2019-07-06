Вера Емельянова: В Псковской области появится музей нового уровня

Псковский объединенный музей-заповедник получит федеральный статус. Этот вопрос рассматривался в администрации Псковской области. Участники совещания договорились о том, что по линии Министерства культуры будет выполнена экспертная оценка всех вошедших в новый музей объектов.

-Нет сомнения, что это решение является правильным и позволит сохранить уникальность всех псковских исторических комплексов и музейных экспозиций, которые вошли в состав объединенного музея-заповедника. Будет создан музей нового уровня, - сказала заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что опыт по передаче такого количества объектов, как планируется в Псковской области, на федеральный уровень, в своем роде уникален.

- Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне, - подчеркнула она.