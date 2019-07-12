В обновленном Дворце бракосочетаний Пскова состоялась регистрация первой пары

В отремонтированном Дворце бракосочетаний Пскова состоялась регистрация первой пары. Как передает корреспондент «Псковской правды», молодоженов встретила на входе сотрудница ЗАГСа, которая проводила гостей в холл, а жениха и невесту в специальные комнаты. Церемония регистрации брака прошла в обновленном зале, затем в светлом и просторном помещении холла состоялась фотосессия. СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ С ИНТЕРЬЕРАМИ ПОСЛЕ РЕМОНТА.
Андрей и Ирина Лазаревы.
Фото Дарьи Хватковой.
- Нам понравилось, - поделились впечатлениями первые молодожены Андрей и Ирина Лазаревы.
Молодой человек и девушка – псковичи, познакомились в общей компании, когда еще учились в школе. Вместе уже 8 лет.
Ирина сообщила, что специально они не выбирали этот день для проведения церемонии:
- Это случайность. Когда подавали заявление, мы думали, будем на улице Гоголя расписываться. Но на этой неделе нам позвонили и сказали, что церемония пройдет здесь.
По словам девушки, обновленный Дворец бракосочетаний кардинально отличается от того, каким он был раньше:
- Раньше мы смотрели снимки бабушек, мам, и все было одинаковое: интерьер не меняется. А новый ЗАГС – красивый и светлый.
Великолепные впечатления от обновленных помещений Дворца бракосочетаний и у свадебного фотографа.
Свадебный фотограф считает нынешний интерьер идеальным.
Фото Дарьи Хватковой.
- Очень красиво! Для фотографа это идеальный вариант. Здесь чистый практически белого цвета потолок, светлые стены. Все очень выигрышно, - отметил фотограф Алесей Никифоров, снимавший первую свадьбу.
А вторая зарегистрировавшаяся пара, Дмитрий и Руфина Васильевы, даже признались, что не стали бы отказываться от свадьбы в пользу скромной церемонии регистрации, если бы знали, каким красивым и светлым стал Дворец бракосочетаний:
- Я не хотела в ЗАГСе свадьбу именно по той причине, что он был обшарпанный и старый. А сейчас мне кажется любая пара с удовольствием здесь будет расписываться, - сказала Руфина.
- Если бы мы заранее знали, что ЗАГС будет отремонтирован, то, наверное, и свадьбу сыграли бы, - добавил ее муж Дмитрий.
Всего сегодня во Дворце бракосочетаний планируется регистрация 16 пар.
Напомним, Дворец после ремонта открыли в День семьи, любви и верности 8 июля. Возможность поэтапно и капитально отремонтировать Дворец появилась пару лет назад. Средства были выделены из федерального бюджета. Итоговая сумма составила чуть более 25 млн рублей. В здании так и осталось два зала для торжественной регистрации, два холла для гостей, комнаты жениха и невесты, общий гардероб и санузел. Интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты.