В обновленном Дворце бракосочетаний Пскова состоялась регистрация первой пары

В отремонтированном Дворце бракосочетаний Пскова состоялась регистрация первой пары. Как передает корреспондент «Псковской правды», молодоженов встретила на входе сотрудница ЗАГСа, которая проводила гостей в холл, а жениха и невесту в специальные комнаты. Церемония регистрации брака прошла в обновленном зале, затем в светлом и просторном помещении холла состоялась фотосессия. СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ С ИНТЕРЬЕРАМИ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

- Нам понравилось, - поделились впечатлениями первые молодожены Андрей и Ирина Лазаревы.

Молодой человек и девушка – псковичи, познакомились в общей компании, когда еще учились в школе. Вместе уже 8 лет.

Ирина сообщила, что специально они не выбирали этот день для проведения церемонии:

- Это случайность. Когда подавали заявление, мы думали, будем на улице Гоголя расписываться. Но на этой неделе нам позвонили и сказали, что церемония пройдет здесь.

По словам девушки, обновленный Дворец бракосочетаний кардинально отличается от того, каким он был раньше:

- Раньше мы смотрели снимки бабушек, мам, и все было одинаковое: интерьер не меняется. А новый ЗАГС – красивый и светлый.

Великолепные впечатления от обновленных помещений Дворца бракосочетаний и у свадебного фотографа.