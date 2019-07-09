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Общество / Семья

Дворец в кружевах

Лепнина, сверкающие люстры, много света и простор – каким стал обновленный особняк для бракосочетаний в Пскове

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Ольга Нефёдова
9 июля 2019 года, 10:48
Фото: Андрей Степанов
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В нем переженилось не одно поколение псковичей. Тысячи и тысячи пар давали здесь друг другу клятвы верности и любви. С каждым годом само здание и обстановка внутри выглядели все страшнее и обшарпаннее. Они не знали ремонта более 40 лет. Стоял выбор – делать ремонт или искать другое место для торжеств. Псковичи настояли на ремонте. В День семьи, любви и верности, 8 июля, публике в Пскове представили Дворец бракосочетаний после ремонта. Расположен он на улице Детской в особняке губернского предводителя дворянства Лавриновского. Главным новшеством, помимо интерьеров, стало создание двух залов вместо одного.

– Если бы не помощь губернатора, не было бы финансирования, ничего бы не было, – постоянно повторял на открытии взволнованный, как жених, председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Глава региона осматривал Дворец на правах почетного гостя. Он вспомнил, что с просьбой его отремонтировать псковичи обратились к нему почти сразу, как он приехал работать в область.

Дворец в кружевах
На стенах - портреты хозяев особняка
фото Андрея Степанова

В здании теперь два зала для торжественной регистрации, два холла для гостей, комнаты жениха и невесты (не раздельные, как раньше, а совместные), общий гардероб и санузел. Каждую пару теперь прямо на входе будет встречать сотрудница ЗАГСа в специальном костюме, похожем на униформу стюардессы.

– У нас таких сотрудниц четыре, – пояснил Сергей Шерстобитов. – У них особая миссия. Они будут встречать пары и гостей, сопровождать их к месту регистрации, помогут сориентироваться в здании, потому что, как вы могли заметить, оно не нагружено табличками и указателями. Некоторые элементы декора пока отсутствуют. Они, как, к примеру, портьеры, появятся в процессе эксплуатации. Что-то мы будем постепенно дополнять.

Дворец в кружевах
Второй зал для тех, кто просто пришел расписаться
фото Андрея Степанова

Интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты. Деньги на этот наряд выделил федеральный бюджет.

– Мы здесь все сделали более чем экономно, – уверяет председатель комитета юстиции. – Специалисты оценивают проведенный здесь ремонт как минимум в 50 млн рублей, а мы уложились в 25 млн рублей, и в эту сумму вошло даже благоустройство.

Дворец в кружевах
Первые 16 пар обновленный Дворец бракосочетаний примет уже 12 июля, их встретят девушки в специальной униформе
фото Андрея Степанова

Что касается последнего, то осталось решить вопрос с парковкой и украшением крыльца.

– У нас здесь спор с дизайнером проекта вышел: надо ставить вазоны с цветами или такие же шары, которые украшают стену. Наверное, на цветах остановимся.

По крыльцу было еще замечание. Люди в соцсетях писали, что оно может быть скользким во время дождя. Губернатор проверил лично: скользкое. Дал поручение сделать специальные насечки, чтобы никто не пострадал.

После ремонта обновили не только фасад здания и благоустроили территорию, но и объединили все виды актовых записей под одной крышей. У сотрудников – новые рабочие места, светлые и просторные. Есть большой зал, где можно заполнить необходимые бумаги и дождаться очереди к специалисту. Проведенный ремонт позволил сделать зонирование, чтобы молодожены не сталкивались с теми, кто пришел за документами или разводиться. Центральный вход теперь только для новобрачных.


СПРАВКА

Дворец бракосочетаний в Пскове располагается в Доме Лавриновского 1908 года постройки и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание состоит из двух частей: парадной двухэтажной и жилой одноэтажной. В декоре сочетаются элементы ордерной архитектуры и модерна. Ранее на территории усадьбы находились хозяйственные постройки и сад, которые на сегодняшний день не сохранились. После Великой Отечественной войны маслодельный завод и автоинспекция использовали особняк под конторы. ЗАГСу здание передали только в начале 1970-х годов.

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