Дворец в кружевах

В нем переженилось не одно поколение псковичей. Тысячи и тысячи пар давали здесь друг другу клятвы верности и любви. С каждым годом само здание и обстановка внутри выглядели все страшнее и обшарпаннее. Они не знали ремонта более 40 лет. Стоял выбор – делать ремонт или искать другое место для торжеств. Псковичи настояли на ремонте. В День семьи, любви и верности, 8 июля, публике в Пскове представили Дворец бракосочетаний после ремонта. Расположен он на улице Детской в особняке губернского предводителя дворянства Лавриновского. Главным новшеством, помимо интерьеров, стало создание двух залов вместо одного. – Если бы не помощь губернатора, не было бы финансирования, ничего бы не было, – постоянно повторял на открытии взволнованный, как жених, председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Глава региона осматривал Дворец на правах почетного гостя. Он вспомнил, что с просьбой его отремонтировать псковичи обратились к нему почти сразу, как он приехал работать в область.

В здании теперь два зала для торжественной регистрации, два холла для гостей, комнаты жениха и невесты (не раздельные, как раньше, а совместные), общий гардероб и санузел. Каждую пару теперь прямо на входе будет встречать сотрудница ЗАГСа в специальном костюме, похожем на униформу стюардессы. – У нас таких сотрудниц четыре, – пояснил Сергей Шерстобитов. – У них особая миссия. Они будут встречать пары и гостей, сопровождать их к месту регистрации, помогут сориентироваться в здании, потому что, как вы могли заметить, оно не нагружено табличками и указателями. Некоторые элементы декора пока отсутствуют. Они, как, к примеру, портьеры, появятся в процессе эксплуатации. Что-то мы будем постепенно дополнять.

Интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты. Деньги на этот наряд выделил федеральный бюджет. – Мы здесь все сделали более чем экономно, – уверяет председатель комитета юстиции. – Специалисты оценивают проведенный здесь ремонт как минимум в 50 млн рублей, а мы уложились в 25 млн рублей, и в эту сумму вошло даже благоустройство.

Что касается последнего, то осталось решить вопрос с парковкой и украшением крыльца. – У нас здесь спор с дизайнером проекта вышел: надо ставить вазоны с цветами или такие же шары, которые украшают стену. Наверное, на цветах остановимся. По крыльцу было еще замечание. Люди в соцсетях писали, что оно может быть скользким во время дождя. Губернатор проверил лично: скользкое. Дал поручение сделать специальные насечки, чтобы никто не пострадал. После ремонта обновили не только фасад здания и благоустроили территорию, но и объединили все виды актовых записей под одной крышей. У сотрудников – новые рабочие места, светлые и просторные. Есть большой зал, где можно заполнить необходимые бумаги и дождаться очереди к специалисту. Проведенный ремонт позволил сделать зонирование, чтобы молодожены не сталкивались с теми, кто пришел за документами или разводиться. Центральный вход теперь только для новобрачных.



