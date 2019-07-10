Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов на заседании Общественной палаты, посвященной проблеме с «наливайками» в Пскове, отметил важность этой проблемы:

«Действительно, ситуация с псевдокафе и наливайками обсуждается не первый год, - заметил Алексей Кириллов - Но сейчас количество таких заведений растёт, их всё больше, они начинают мешать комфортной жизни граждан тех домов или рядом, где расположены. Обращений от граждан много – это и Коммунальня 16, Коммунальная 28, по Рижскому проспекту несколько многоквартирных домов в таких ситуациях».

По словам собеседника, зачастую переводы квартир в этих домах из жилых помещений в нежилые проходит при спорных обстоятельствах, общие собрания не проводятся. И если сначала обещают в этих помещениях сделать продуктовые магазины, то через год-два они всё равно превращаются в «наливайки».

«Так, в моём доме на Байкова 7 магазин, который там был с 1996 года, пару месяцев назад преобразовался в «наливайку». По сути в магазине ничего не изменилось, кроме появления стоек. Но теперь алкоголь они продают круглосуточно».

Второй момент, помимо того что жители домов несут дискомфорт – это качество продукции. Как подчеркнул Алексей Кириллов, необходимо продумать инициативу изменению тех норм, которые есть сейчас.