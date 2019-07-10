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Общество

Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»

10 июля 2019 года, 18:55

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов на заседании Общественной палаты, посвященной проблеме с «наливайками» в Пскове, отметил важность этой проблемы:

«Действительно, ситуация с псевдокафе и наливайками обсуждается не первый год, - заметил Алексей Кириллов - Но сейчас количество таких заведений растёт, их всё больше, они начинают мешать комфортной жизни граждан тех домов или рядом, где расположены. Обращений от граждан много – это и Коммунальня 16, Коммунальная 28, по Рижскому проспекту несколько многоквартирных домов в таких ситуациях».

По словам собеседника, зачастую переводы квартир в этих домах из жилых помещений в нежилые проходит при спорных обстоятельствах, общие собрания не проводятся. И если сначала обещают в этих помещениях сделать продуктовые магазины, то через год-два они всё равно превращаются в «наливайки».

«Так, в моём доме на Байкова 7 магазин, который там был с 1996 года, пару месяцев назад преобразовался в «наливайку». По сути в магазине ничего не изменилось, кроме появления стоек. Но теперь алкоголь они продают круглосуточно».

Второй момент, помимо того что жители домов несут дискомфорт – это качество продукции. Как подчеркнул Алексей Кириллов, необходимо продумать инициативу изменению тех норм, которые есть сейчас.

Может быть, действительно, не смотря на многие возражения, надо повысить порог продажи алкоголя, например, до 22:00. Я не утверждаю, что это единственно правильный выход, но возможный – тогда мы снизим количество того недоброкачественного алкоголя, который продаётся в этих псевдокафе

Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»Кириллов Алексей Валентинович, член Общественной палаты Псковской области

Особо подчеркнул собеседник проблему, касающихся контролирующих органов, которые стараются не замечать того, что фактически нарушаются законы. И касательно качества, и касательно наполнения тех точек, которые называются кафе.

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