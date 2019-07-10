«Наливайки» в Пскове мешают жить и травят людей

В среду, 10 июля, прошло заседания инициативной группы Общественной палаты Псковской области. Одна из главных тем заседания - жалобы граждан на работу ПАБов, или, как их ещё называют, «наливаек» и «псевдокафе» в жилых домах. Инициативная группа настолько озабочена сложившеся ситуацией, что готова обратиться с предложением в адрес губернатора рассмотреть вопрос о прекращении деятельности ПАБов на территории области.

«У нас есть законодательство, по которому происходит ограничение розничной продажи спиртного в вечернее время, - заметил Анатолий Мультах, председатель Общественной палаты области. - Но в действительности предприниматели нашли лазейку, и начали создавать псевдокафе – это когда в магазине просто ставится стол, и он начинают действовать как кафе. В результате начинают продавать продукцию во внеурочное время.

По словам собеседника, при этом, пользуясь ситуацией, такие псевдокафе продают недоброкачественную продукцию. Так, «Народный контроль», он уже провёл одну проверку и установил, что продукция в таких заведениях продаётся недоброкачественная. Вторая позиция, почему есть такие подозрения – потому что цена на ту продукцию, которую они реализуют, удивительно низкая. А мы с вами знаем, что есть определенные пределы, ниже которых продукция не может продаваться. Значит, это суррогат.