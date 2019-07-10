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Общество

«Наливайки» в Пскове мешают жить и травят людей

10 июля 2019 года, 18:27

В среду, 10 июля, прошло заседания инициативной группы Общественной палаты Псковской области. Одна из главных тем заседания - жалобы граждан на работу ПАБов, или, как их ещё называют, «наливаек» и «псевдокафе» в жилых домах. Инициативная группа настолько озабочена сложившеся ситуацией, что готова обратиться с предложением в адрес губернатора рассмотреть вопрос о прекращении деятельности ПАБов на территории области.

«У нас есть законодательство, по которому происходит ограничение розничной продажи спиртного в вечернее время, - заметил Анатолий Мультах, председатель Общественной палаты области. - Но в действительности предприниматели нашли лазейку, и начали создавать псевдокафе – это когда в магазине просто ставится стол, и он начинают действовать как кафе. В результате начинают продавать продукцию во внеурочное время.

По словам собеседника, при этом, пользуясь ситуацией, такие псевдокафе продают недоброкачественную продукцию. Так, «Народный контроль», он уже провёл одну проверку и установил, что продукция в таких заведениях продаётся недоброкачественная. Вторая позиция, почему есть такие подозрения – потому что цена на ту продукцию, которую они реализуют, удивительно низкая. А мы с вами знаем, что есть определенные пределы, ниже которых продукция не может продаваться. Значит, это суррогат.

Мы не можем людей убедить не употреблять алкогольные напитки, но мы можем посодействовать, чтобы они хотя бы употребляли качественный алкоголь

«Наливайки» в Пскове мешают жить и травят людейМультах Анатолий Иосифович, председатель Общественной палаты Псковской облсти

Вторая не менее важная тема, почему инициативная группа готова бороться с «наливайками» - это жалобы людей, в чьих домах или по соседству расположены такие заведения.

« У нас в общественную палату вот уже несколько месяцев приходит жительница района медучилища – она живёт рядом с общежитием медучилища, и там же рядом открыто заведение, которое торгует спиртными напитками фактически круглосуточно, - заметил Анатолий Мультах. - Там постоянно происходят драки и всё остальное. Дело настолько сложное, что женщина даже боится написать заявление, но исправно приходит жаловаться. Боится, так как были случаи, когда людей избивали, когда они требовали, чтобы это безобразие прекратилось".

Как подчеркнул председатель Общественной палаты, если они объединятся с Народным контролем, то быстрее выйдут кпоставленной цели.

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