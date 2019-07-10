В Псковской области закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона

В начале 2019 года В Псковской области пресечена деятельность трех подпольных нарколабораторий, осуществлявших производство наркотических средств в особо крупных размерах. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

В одной из нарколабораторий выращивали коноплю методом гидропоники – в искусственной среде без почвы.

В двух производился мефедрон в особо крупных размерах. При ликвидации одной из лабораторий, из незаконного оборота изъято 17 кг 656 гр. мефедрона. При ликвидации второй лаборатории, находившейся в одной из деревень Псковской области, из незаконного оборота изъято 1 кг 744 гр. мефедрона, предназначавшегося для сбыта оптом через тайники-закладки. По обоим случаем возбуждены уголовные дела, организаторы лабораторий заключены под стражу.

Кроме того, в 2019 году выявлено два факта распространения наркотических средств через интернет и 27 сайтов, которые незаконно распространяли лекарственные средства.

Как ранее сообщала «Псковская правда», псковичи стали первыми на Северо-Западе по эффективности борьбы с наркотиками.